Cimeira Ibérica: Apolinário quer ver discutida alta velocidade espanhola até Faro

José Apolinário, presidente da CCDR Algarve, quer ver discutida a continuação da alta velocidade espanhola até Faro na Cimeira Ibérica.

José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, gostava que na próxima Cimeira Ibérica, a realizar em Viana do Castelo, no dia 04 de novembro, houvesse avanços no projeto para continuar a linha ferroviária de alta velocidade Madrid-Sevilha até Huelva e Faro.

As questões de mobilidade entre o Algarve e a Andaluzia, no sul de Espanha, são a matéria que Apolinário considera mais importante para a região sul do país e que gostaria de ver discutida na reunião entre os governos de Portugal e Espanha.

«A continuação do corredor ferroviário Mediterrânico até Faro faz todo o sentido do ponto de vista europeu», defende.

A construção da nova linha de alta velocidade tem sido defendida pelas autoridades regionais e tecido empresarial do Algarve e da Andaluzia e o governo português tem mostrado abertura para falar sobre a questão, mas do lado do executivo socialista, em Madrid, tem havido pouca recetividade para se abordar a matéria.

O presidente da CCDR Algarve também gostaria que na Cimeira Ibérica fosse aprovado o «quadro institucional» para assegurar o acompanhamento da construção da ponte entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, uma infraestrutura de caráter internacional financiada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal.

Sendo uma ligação internacional, as duas capitais têm competências próprias, mas do lado de Espanha há outras mais repartidas, como por exemplo questões ligadas a construção de acessos em zonas protegidas, que são competência das autoridades regionais.

Apolinário defende ainda o «desenvolvimento da cooperação» no quadro da economia azul que tem sido abordado no projeto de natureza estratégica Atlazul.

O projeto, que tem 18 entidades parceiras (11 espanholas e sete portuguesas) oriundas do Alentejo, Algarve, Andaluzia e Galiza, pretende viabilizar «novas oportunidades de investimento empresarial e melhoria da competitividade, a aquisição de conhecimentos na área da informação marinha ou a identificação do potencial de ‘crescimento azul’ em cada região no quadro de uma Aliança Marítima Atlântica».

Entre esses projetos estão a valorização do Rio Guadiana através da promoção da navegação de recreio marítimo-fluvial, assegurando a navegabilidade entre Vila Real de Santo António e Mértola, no distrito de Beja, e também o desenvolvimento de rotas de cruzeiros entre o Algarve e a Andaluzia.

As alterações climáticas e o combate aos incêndios florestais são outra área de interesse para o Algarve e Andaluzia, nomeadamente, através do apoio ao projeto Cilifo, com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta para enfrentar o flagelo por parte das entidades e autoridades implicadas no seu combate nas três regiões participantes, Algarve, Alentejo e Andaluzia.

O presidente da CCDR Algarve também gostaria de ver dinamizada a difusão do património cultural em rede entre as regiões do Algarve, do Alentejo e da Andaluzia, com as entidades de cultura e turismo e com os municípios, incluindo também a mobilização de agentes culturais.

José Apolinário recorda que «um dos grandes desafios» para o Algarve e para Portugal é a execução de uma «gestão inteligente da água», sendo necessário «salvaguardar os princípios e os equilíbrios» da Convenção de Albufeira, um acordo internacional que, referiu, «tem de ser atualizado».

A Convenção de Albufeira, assinada em 1998, substituiu vários instrumentos anteriores, reforçando a cooperação entre os dois Estados ibéricos para a gestão de bacias hidrográficas partilhadas.

Por fim, em declarações à Lusa, o dirigente lamentou que os governos de Portugal e de Espanha não tenham, até agora, conseguido que «numa parte ou nalguma parte» da Cimeira Ibérica possam também participar as autoridades regionais dos dois países (as CCDR portuguesas, comunidades autónomas espanholas e associações nacionais de municípios).