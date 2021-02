CGTP Algarve agenda jornada de luta para dia 25 de fevereiro

Jornada de Luta convocada pela CGTP-IN para 25 de fevereiro, com expressão no Algarve.

A CGTP-IN convocou para quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 15 horas, uma jornada nacional de luta com o lema «Confiança, Determinação e luta por um Portugal com Futuro», junto ao Teatro Municipal de Faro.

Em questão está «a necessidade urgente de inverter o rumo de desvalorização do trabalho e dos trabalhadores e de romper com o modelo de baixos salários, trabalho precário e de ataque aos direitos dos trabalhadores».

Segundo a direção da USAL/CGTP-IN, «o Algarve tem sido a região do país mais afetada do ponto de vista económico e social em consequência da pandemia da COVID-19, com enorme redução da catividade económica, aumento brutal do desemprego e ataque generalizado aos direitos dos trabalhadores. Na base desta fragilidade económica e social da região, encontra-se o modelo de desenvolvimento regional, afunilado num único sector de atividade, o Turismo».

A Jornada Nacional de luta da CGTP irá ter expressão regional. Na parte da manhã, através de múltiplas e diversificadas ações, que se desenvolverão em distintos locais de trabalho dos sectores público e privado, com particular destaque para os sectores do comércio, hotelaria, turismo e administração pública.

Na parte da tarde, através de uma concentração de trabalhadores, que se realizará a partir das 15 horas, no relvado junto ao Teatro Municipal de Faro.

Nesta jornada de luta «os trabalhadores irão fazer ouvir a sua voz na afirmação de que os seus direitos não estão suspensos e que não vão permitir que o patronato, os atropele. E que os direitos laborais e os Contratos Coletivos de Trabalho estão em vigor e são para cumprir».

«A luta vai continuar contra o desemprego, pela garantia do emprego, pelo pagamento da totalidade dos salários e pelo cumprimento integral dos direitos dos trabalhadores de empresas que recorrem a medidas de apoio no quadro da epidemia e por adequadas medidas de proteção sanitária nas empresas e locais de trabalho», garante aquela força sindical.