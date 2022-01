CDU reuniu com trabalhadores do MAR Shopping Algarve

Salários, horários e transportes na ação de contacto da CDU com trabalhadores do MAR Shopping Algarve.

No âmbito da pré-campanha para as eleições legislativas do próximo dia 30 de Janeiro, vários candidatos e ativistas da Coligação Democrática Unitária (CDU) participaram nesta manhã, dia 4 de Janeiro, numa ação de contacto com os trabalhadores do MAR Shopping Algarve.

No centro das preocupações colocadas pelos trabalhadores que foram transmitidas à CDU esteve a situação dos baixos salários.

A maioria dos trabalhadores do MAR Shopping Algarve tem como referência o salário mínimo nacional sendo que muitos destes recebem valores bastante inferiores uma vez que estão a tempo parcial.

Os problemas da precariedade, com a instabilidade que esta representa na vida de cada um, tal como a desregulação dos horários de trabalho, assim como a falta de transportes públicos, colocam sérias dificuldades à organização da vida pessoal de centenas de trabalhadores.

Sublinhar que, seja no MAR Shopping Algarve, seja noutros locais da grande distribuição, «ao mesmo tempo que imperam os baixos salários e o ataque aos direitos, assiste-se à acumulação de elevados lucros e à distribuição de chorudos dividendos pelos grupos económicos que aí intervêm», sublinha a CDU em nota enviada à redação do barlavento.

A CDU, designadamente pela voz de Catarina Marques que participou nesta ação, reafirmou o compromisso de defender o aumento geral dos salários, incluindo do salário mínimo nacional para 850 euros em 2023 (800 euros em 2022), o combate à desregulação de horários e a aplicação do princípio de que a um posto de trabalho permanente deve corresponder um contrato efetivo de trabalho.

A ausência de transportes públicos, problema que atinge particularmente a região, foi também abordado pela CDU que exige o reforço da oferta de transportes enquanto serviço público.