CDU reclama mais investimento para a Universidade do Algarve

Numa ação realizada junto à Universidade do Algarve (UAlg), Catarina Marques, primeira candidata da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Assembleia da República, destacou a importância do Ensino Superior Público para o desenvolvimento da região e do País.

Conforme destacou Catarina Marques «a Universidade do Algarve é uma das mais importantes instituições públicas do Algarve. No entanto o seu papel tem estado limitado por um financiamento que é insuficiente e por opções políticas que conduzem à desvalorização do Ensino Superior público e ao papel que este pode e deve ter no desenvolvimento do país».

Para a CDU, é preciso um plano estratégico de investimento no Ensino Superior Público, que eleve gradualmente o financiamento público das instituições até à total supressão da necessidade do pagamento de propinas em cinco anos e que garanta a possibilidade da valorização das carreiras e dos salários e combata a precariedade dos docentes, investigadores e demais trabalhadores deste sistema de ensino.

A CDU exige também o reforço da ação social escolar direta, através do aumento do valor das bolsas de estudo e do número de estudantes elegíveis, e da ação social indireta com a transferência do financiamento público adequado às universidades e politécnicos para assegurar serviços de alimentação, alojamento, transportes e apoio médico de qualidade, e a preços acessíveis.

Como disse Catarina Marques, «lutamos por um país onde todos, sem excepção, tenham direito aos mais elevados graus de ensino. A Universidade do Algarve, tal como outras instituições, não podem viver na permanente instabilidade financeira. É precisa uma outra política que aposte no conhecimento e na tecnologia como passos necessários para a superação dos problemas estruturais da região e de Portugal».