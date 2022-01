CDU exige mais investimento no Serviço Nacional de Saúde

Coligação Democrática Unitária (CDU) exigiu mais investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) numa ação junto ao Hospital de Faro.

Numa ação realizada junto ao Hospital de Faro, integrada na pré-campanha para as eleições legislativas de dia 30 de janeiro, a CDU contactou utentes e profissionais de saúde.

Nesta iniciativa, registaram-se as diversas queixas e aspirações, quer dos utentes a quem é muitas vezes negado o acesso a consultas, exames e cirurgias no Serviço Nacional de Saúde, bem como, dos profissionais que, expostos a maiores exigências decorrentes da sobrecarga de trabalho relacionada com a epidemia, continuam à espera de ver os seus salários e as suas carreiras valorizadas.

Catarina Marques, que integrou a delegação da CDU, deu a conhecer não apenas o diagnóstico, mas também as propostas para a defesa do SNS na região.

Denunciando a demagogia quer de PS, quer do PSD que, em vésperas de eleições tudo prometem, a candidata da CDU sublinhou a responsabilidade destes partidos no desvio de recursos públicos para o negócio da doença de que vivem os grupos económicos privados.

«É um facto que, na exata medida em que não se investe no SNS se tem assistido a um crescimento do negócio da saúde na região com a multiplicação de várias unidades privadas», diz aquela força em nota enviada à redação do barlavento.

Para a CDU, são urgentes medidas que fixem médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, sendo para tal necessário alargar, tal como o Partido Comunista Português (PCP) propôs na discussão do último Orçamento do Estado, os incentivos que ajudem a fixar e a atrair os profissionais de saúde para o SNS.

Catarina Marques exigiu também que se invista fortemente nos cuidados primários de saúde na região, reabilitando edifícios, construindo outros e reforçando a sua capacidade de resposta garantindo mais médicos e consultas para os algarvios que são, em todo o país, os que menos têm acesso a médico de família.

Por último, a CDU reafirmou o seu compromisso, não apenas com a necessidade de um maior investimento nos atuais hospitais, mas também, com a construção do novo Hospital Central do Algarve, tantas vezes prometido e tantas vezes adiado, bem como, de novas instalações para o Hospital de Lagos.

Para a CDU, a defesa dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde, é uma questão central que está em debate nestas eleições e que reclama seriedade e compromisso na resolução dos muitos problemas existentes.