CDU aprova proposta para a monitorização da Ribeira de Bensafrim

A proposta para a monitorização da qualidade da água da Ribeira de Bensafrim apresentada pela CDU foi aprovada por unanimidade.

O vereador da Coligação Democrática Unitária (CDU), Alexandre Nunes, aprovou por unanimidade, na reunião da Câmara Municipal de Lagos de 6 de outubro, uma proposta para a monitorização da qualidade da água da Ribeira de Bensafrim.

Constitui o principal curso de água do município, nasce na freguesia de Bensafrim e desenvolve-se ao longo de 15 quilómetros (km). Possui uma bacia hidrográfica com uma área de cerca de 84 km2 e um declive médio de aproximadamente um por cento, e que «tão maltratada tem sido nestes últimos anos. São as descargas da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), o agravamento do mau cheiro à entrada da cidade, as praias da D. Ana, do Camilo e da Batata recentemente interditadas a banhos, situações que exigem uma investigação rigorosa das causas que originam esta situação que põe em causa a qualidade ambiental», lê-se no texto.

A proposta pede uma monitorização «da qualidade da água da ribeira e afluentes» em vários locais estratégicos.