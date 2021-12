CDU apresentou compromisso eleitoral para o Algarve em Portimão

Coligação Democrática Unitária (CDU) prestou contas e apresentou em Portimão compromisso eleitoral para o Algarve.

A CDU apresentou as principais linhas do seu compromisso eleitoral para as próximas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022, no Tempo – Teatro Municipal de Portimão, numa sessão pública, bastante participada, que contou com a presença da cabeça de lista pelo Algarve, Catarina Marques e do deputado do PCP na Assembleia da República, João Dias.

Numa primeira intervenção, João Dias, deu conta da intervenção do Grupo Parlamentar do PCP nestes últimos dois anos, em que o Algarve não contou com nenhum deputado eleito pela CDU.

«Uma intensa intervenção política na região algarvia que abrangeu, entre outros exemplos, na defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e da Escola Pública, na luta contra as portagens na Via do Infante e na exigência da requalificação da EN 125, na defesa do direito a produzir e viver na Ria Formosa, na exigência de respostas aos impactos da epidemia, na promoção do aparelho produtivo regional ou na ativa solidariedade com a luta dos trabalhadores», diz o partido.

Coube a Catarina Marques apontar as prioridades do compromisso eleitoral da CDU para o Algarve. A primeira candidata destacou que «o futuro do Algarve constrói-se com melhores salários, serviços públicos, diversificação da actividade económica, direito à habitação e ao transporte, protecção do meio ambiente. O Algarve não pode ser só um bom local para turistas. O Algarve precisa de ter condições para quem cá vive e trabalha».

Propostas da CDU