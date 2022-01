CDS-PP levou ao «polígrafo» propostas dos candidatos do PS Algarve

O CDS-PP levou ao «polígrafo» algumas das propostas dos candidatos do Partido Socialista (PS) Algarve aos eleitores.

«Poligrafámos algumas das propostas dos candidatos do PS Algarve aos algarvios, nomeadamente as da área da saúde com implicações orçamentais em 2022 ou seja, as que supostamente estarão no Orçamento que António Costa exibiu no debate desta campanha como a sua proposta aos portugueses e, pasme-se, não existe orçamentado um cêntimo para qualquer uma delas», acusam os centristas do Algarve.

Por isso, «a menos que seja um truque de magia, alguém está a iludir os algarvios ou então todos os Portugueses. Nesta campanha, o PS Algarve apostou tudo na promessa de lançar a construção do novo Hospital Central e Universitário do Algarve (HCUA)».

«Como somos curiosos, fomos ver quais são as prioridades que António Costa inscreveu para os investimentos públicos na Área da Saúde em 2022 e lá encontramos a seguinte frase lapidar: até 2023, iniciar-se-á a construção de novos hospitais centrais ou de proximidade, designadamente Lisboa Oriental, Seixal, Sintra ou Alentejo que se encontra em diferentes fases de maturação» (Relatório Programas Orçamentais e Políticas Públicas Setoriais da Proposta de Orçamento do Estado 2022).

Além da construção do HCUA, dizem os centristas, «o programa eleitoral do PS para estas eleições legislativas também refere a modernização dos serviços hospitalares em Faro e Portimão, tais como a Medicina Intensiva, a Cirurgia Vascular, o diagnóstico e resposta AVC, a Neurocirurgia, a Cirurgia Pediátrica, o Serviço de Psiquiatria, entre outras e a criação de um novo Centro de Referência Oncológico e de um Centro de Procriação Medicamente Assistida. O que verificamos é que não será seguramente em 2022 pois não existe qualquer verba inscrita na proposta de orçamento do PS que o permita».

A candidatura do CDS-PP encabeçada por José Pedro Caçorino fala refere ainda que «o elevado passivo crónico com que o CHUA tem vivido, durante os anos de Governo Socialista também não permitirá acomodar qualquer esforço de investimento com verbas próprias nesta modernização. Também é referido o aumento do número de camas de reabilitação intensiva do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul e o reforço do número de camas de convalescença no Algarve. Mais uma vez verificamos que tal não acontecerá em 2022 pois também para este fim não existe qualquer verba inscrita na proposta de orçamento do PS acima invocadas».

«Também para este investimento, o CHUA terá de ter um reforço orçamental que não se vislumbra para a sua concretização. E podíamos seguir por aí fora. Com facilidade se demonstrava a inconsistência das propostas socialistas para o Algarve, que até parecem ter sido rabiscadas à pressa para colocar no folheto de campanha. Exemplo disso é a inenarrável proposta de misturar a náutica de recreio e a indústria naval com o desporto motorizado, a saúde e o envelhecimento ativo num suposto mix virtuoso para supostamente alavancar uma economia na região», criticam os centristas em comunicado.

«Não é assim, nem pode ser assim, com propostas desgarradas que se planeia estrategicamente o futuro sustentável de uma região».

Para o CDS-PP, «o futuro do Algarve está na exploração sustentável das suas mais-valias tradicionais, tanto em terra, como no mar, criando condições para a atração de capital privado, com a assunção de risco partilhado entre todos e, sobretudo, com a integração vertical das várias fileiras económicas em que decidirmos apostar criando mais e melhor emprego na região».

Os candidatos do CDS-PP «tudo farão para defender os algarvios e para os retirar da invisibilidade, do esquecimento e do abandono a que tem sido votados pelo Parlamento e pelos sucessivos governos. O investimento público nesta região, que tanto contribui para o PIB do país não pode ficar ao sabor de interesses conjunturais de este ou daquele partido e tem de ser um desígnio de todos os representantes eleitos pelo Circulo Eleitoral de Faro».