CDS-PP apresentou em Albufeira candidatos algarvios às legislativas

CDS-PP apresentou candidatos às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Faro em Albufeira.

O empreendimento Vila Petra em Albufeira acolheu a cerimónia pública de apresentação dos candidatos do CDS-PP às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Faro.

«Foi em ambiente de grande festa que subiram ao palco sete homens e sete mulheres, algarvios de nascimento ou de adopção, trabalhadores, empresários e estudantes, pessoas simples e honestas que se apresentam ao sufrágio genuinamente para lutar por um Algarve mais justo, mais solidário em que as pessoas são o foco da atenção e onde o Estado, as autarquias e os serviços súblicos as tratam e respeitam com dignidade e humanismo», informou o partido.

Perante os dirigentes máximos do CDS-PPe da Juventude Popular respetivamente, Francisco Rodrigues dos Santos e Francisco Camacho, foram apresentados os candidatos efectivos pelo Algarve: José Pedro Caçorino, Mónica Ferreira, Afonso de Lousada, Margarida Gouveia, Vasco Feio, Isilda Guerreiro, António Paz, Conceição Piscarreta e Luís Afonso, e os cinco candidatos suplentes Davide Afonso, Carolina D’Assis, Rosário Viana, Hélder Pinto e Marta Caetano.

Trata-se de uma lista com candidatos oriundos das diversas realidades do Algarve, da serra ao mar, de Barlavento a Sotavento, da engenharia e do direito, passando pelo turismo, pelo ensino, pelos serviços públicos, pelas empresas privadas até aos estudantes e aposentados.

«É uma equipa coesa, dinâmica, multigeragional e não menos importante, totalmente paritária ao invés da maioria das listas concorrentes».

«O compromisso com os Algarvios é claro: uma vez eleitos ou cumprimos ou saímos, trair a confiança dos Algarvios por obediências alheias não é, nem nunca será, opção. Reconhecendo um forte alinhamento entre as nossas proposta e o apelo/ repto lançado pela AlgFuturo, a lista do CDS-PP compromete-se a devolver ao Algarve a sua dignidade, a sua notoriedade e a lutar com todas as forças para inverter a espiral de empobrecimento em que os sucessivos governos do Centrão mergulharam a região», acrescenta o CDS-PP em nota enviada às redações.

«Vamos pugnar para que o Algarve seja reconhecido como um verdadeiro motor económico no país e, por isso, não vamos aceitar que os projetos e medidas para o desenvolvimento da região sejam permanentemente guardadas na gaveta com a cumplicidade dos deputados eleitos pela região. O Algarve pode mais e o CDS-PP no Algarve tudo fará para que a região passe a competir com os melhores e finalmente ganhe o reconhecimento que merece».

Agenda da campanha

Sexta-feira, 21/01, em Loulé às 11h00. Visita à Associação Existir, ao NERA – Núcleo Empresarial da Região do Algarve e contacto com a população e os pequenos comerciantes em Altura, Vila Real de Santo António (VRSA). Às 15h00 visita à empresa Cannprisma e às populações locais com a presença de José Caçorino e Isilda Guerreiro, candidatos do CDS-PP pelo Algarve.

Sábado, 22/01, em Loulé às 09h00 no Mercado Municipal e em Quarteira às 11h00 no Mercado Peixe, em Portimão às 15h00 na Casa Inglesa e Marginal Ribeirinha e pelas 17h00 no Museu Portimão, na conferência «Respostas para a Crise Social no Algarve: Apoio social e Saúde» que contará com a presença do ex-Ministro do Trabalho e Segurança Social, Pedro Mota Soares, da diretora da Existir, Cláudia Gonçalves, do vice-presidente da SPEM e presidente da RD-Portugal Paulo Gonçalves e do cabeça de lista do CDS-PP pelo Algarve, José Pedro Caçorino.