CCDR saúda Isilda Gomes pelo cargo no Comité das Regiões

CCDR Algarve saúda Isilda Gomes pela eleição para a presidência da Comissão dos Recursos Naturais do Comité das Regiões.

A presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve saúda a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, pela eleição para a presidência da Comissão dos Recursos Naturais (NAT) do Comité das Regiões (CdR) da União Europeia.

Composto por 329 membros que representam as autoridades regionais e locais dos 27 Estados-Membros da União, o Comité das Regiões é um órgão consultivo e foi criado em 1994 após a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, no quadro do princípio de subsidiariedade da construção europeia.

Os seus membros reúnem-se em reunião plenária cinco a seis vezes por ano, em Bruxelas, para debater prioridades políticas e adotar pareceres sobre a legislação da UE, atuando como porta-voz dos interesses daquelas autoridades junto do Conselho e da Comissão.

O Comité das Regiões tem seis comissões, sendo a comissão NAT responsável pelas áreas de agricultura, desenvolvimento rural e silvicultura, defesa do consumidor, pescas, proteção civil e turismo. Composta por 100 representantes, no mandato atual a comissão tem como preocupações principais a Agenda Rural da Europa e os temas relacionados com as políticas de saúde pública.

Eleita em junho passado, Isilda Gomes substitui o dinamarquês Peter Schmidt, há 14 anos no cargo, tornando-se na primeira mulher a exercer estas funções, o que acontecerá nos próximos dois anos e meio, até ao final do presente mandato quinquenal do Comité das Regiões.

Ao manifestar-se «orgulhosa e honrada» pela eleição, a autarca portimonense realçou em declarações à comunicação social a importância de haver uma maior resiliência e sustentabilidade perante as diversas crises do momento, considerando que as regiões e os municípios podem fazer a diferença na construção de uma Europa melhor e mais inclusiva, pois a Comissão NAT reúne condições para desempenhar um papel decisivo na resposta aos grandes desafios do futuro, como são o desenvolvimento rural, a agricultura e os sistemas alimentares resilientes, a saúde e a proteção civil, bem como o turismo sustentável, sem esquecer as alterações climáticas.

Isilda Gomes integra o Comité das Regiões desde 2020, presidindo igualmente à delegação portuguesa deste órgão comunitário, responsável pelas políticas dirigidas às regiões e aos municípios.

A Comissão NAT reúne mais de uma centena de presidentes de câmara ou de região e membros de assembleias municipais ou regionais, ocupando-se de uma grande variedade de temas relacionados com o desenvolvimento rural, a saúde, a agricultura, a silvicultura, as pescas, a proteção civil, a defesa do consumidor e o turismo.

A agenda rural para a Europa e a saúde pública são os temas centrais do atual mandato da comissão, bem como da prioridade política do Comité das Regiões, sob o lema «Construir comunidades resilientes».