CCDR Algarve destaca aniversário do Pilar Europeu dos Direitos Sociais

CCDR Algarve associa-se à efeméride no seu boletim «Algarve em destaque».

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) publicou ontem, terça-feira, 17 de novembro, o boletim «Algarve em destaque» sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS), dando assim início ao acompanhamento e comparabilidade dos indicadores do «painel de avaliação social» da Comissão Europeia.

Passados três anos da sua assinatura em Gotemburgo, na Suécia, na Cimeira Social para o Emprego Justo e Crescimento, a CCDR Algarve dedica-lhe esta edição do boletim «Algarve em destaque», procurando situar a região no quadro dos objetivos estratégicos da União Europeia para a próxima década: «Uma Europa mais social através da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais».

Seguindo os vinte princípios fundamentais do Pilar Social, este boletim encontra-se estruturado em torno de três categorias: a igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho; as condições de trabalho justas e a proteção e inclusão sociais, comparando a região do Algarve, sempre que possível, com os níveis nacionais e europeu.

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais será um dos marcos da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que terá lugar durante o primeiro semestre de 2021, estando prevista uma cimeira social, durante a qual será adotado o plano de ação, que visa criar maior igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho.