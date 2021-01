Catarina Martins e Marisa Matias começam campanha no Algarve

No início da campanha eleitoral para as eleições presidenciais, deslocam-se ao Algarve Catarina Martins, Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda, e Marisa Matias, candidata presidencial, para visitas e reuniões com algumas entidades.

Também participarão nestas iniciativas o deputado João Vasconcelos, deputado eleito pelo Algarve e outros dirigentes do Bloco de Esquerda a nível distrital e local.

Neste dia 11 de janeiro, às 10h00, Catarina Martins visitará o Centro de Saúde de Olhão, onde terá lugar uma reunião com a Direção do Agrupamento dos Centros de Saúde do Algarve Central.

Será uma ação no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), numa região que continua a viver com muitas dificuldades nesta área, agravadas por efeito da pandemia de COVID-19.

Para dar uma resposta atempada e adequada a estas dificuldades, torna-se premente reforçar o SNS com mais investimento e mais recursos, não só a nível hospitalar, como igualmente ao nível dos cuidados de saúde primários, encontrando-se os Centros de Saúde na linha da frente.

No dia 12 de janeiro, às 10h30, a eurodeputada e candidata presidencial Marisa Matias terá uma reunião na sede da União dos Sindicatos do Algarve/USAL, em Faro, onde serão abordados os graves problemas sociais que se vivem na região, por força da crise pandémica, social e económica.

No presente momento existem cerca de 30 mil desempregados no Algarve e se não forem tomadas medidas urgentes e extraordinárias por parte do Governo para aliviar a crise, para combater o desemprego e para a criação de postos de trabalho, a cise social e económica será ainda mais catastrófica.

Tanto a defesa e reforço do SNS, como as questões sociais, são dois temas centrais da candidatura de Marisa Matias, temas bem presentes e que se aplicam à realidade algarvia.