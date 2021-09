Candidatura «Portimão Mais Feliz» diz basta a insultos e ameaças

A candidatura «Portimão Mais Feliz», constantemente confrontada com situações de insulto, difamação, ameaças e provocações, vem dizer, hoje, que é «chegado o momento de dizer basta e colocar um ponto final em atitudes que não são dignas de um regime democrático».

«Depois de meses a assistir ao destilar de veneno e de frustração de indivíduos afetos a outras candidaturas e tendo tomado conhecimento de ameaças constantes e graves, algumas feitas à frente de terceiros, pretendendo evitar a participação de candidatos na campanha e exigindo o retirar de manifestações de apoio feitas de forma livre e espontânea, atitudes que ultrapassam todos os limites do razoável e do aceitável para qualquer cidadão comum, a candidatura «Portimão Mais Feliz» que não admitirá novas provocações e ameaças aos seus candidatos e apoiantes, nem tolerará qualquer comentário relativo a questões que foram alvo de investigação durante sete anos, que foram julgados por um coletivo de Juízes que deliberou por unanimidade uma absolvição total, que sobre os mesmos o Ministério Público, nas suas alegações pediu a absolvição e o assistente no processo não apresentou qualquer recurso, conformando-se plenamente com a decisão do poder judicial», lê-se no comunicado enviado hoje à redação do barlavento.

«Uma absolvição sem mácula significa que não foi cometido nenhum crime. Nenhum crime! Não houve qualquer crime de eliminação de provas, não foi praticado qualquer crime de corrupção, não foi usado 1 cêntimo em benefício próprio ou de terceiros, o que é bem demonstrado pela forma de vida do candidato, que retomou à sua profissão de médico e viveu estes 7 anos do suor do seu trabalho, como sempre fez ao longo de toda a vida», lê-se ainda.

«Diz a sabedoria popular que «quem ouve e não se sente, não é filho de boa gente!». O candidato Luís Carito é filho de boa gente, o seu pai, algarvio, natural do Algoz, com família espalhada por todo o Algarve subiu na vida a pulso, pelo seu esforço individual, permitindo uma formação ética, moral e académica ao seu filho».

Assim, a partir de hoje, a candidatura «Portimão mais Feliz» redobrará «a sua atenção e, caso volte a ter conhecimento da ocorrência de qualquer ameaça, pressão ou provocação a qualquer candidato ou apoiante, comunicará todas as ocorrências já registas e a que vier a ocorrer à Procuradoria-Geral da República, à Comissão Nacional de Eleições, à Provedoria de Justiça, à Inspeção Geral da Administração do Território e à Presidência da República. A partir de hoje, qualquer comentário ou publicação que se refira a casos julgados e que foram alvo de absolvição judicial, serão imediatamente alvo de procedimento criminal. Na política não vale tudo! Na política não pode valer tudo. Os assassinatos de carácter também são um ato criminoso, que devem ser devidamente penalizados em qualquer Estado de Direito».

Defensores da «Causa animal» pressionados

Ontem, a coligação «Portimão Mais Feliz» tomou conhecimento de que «vários cidadãos que deram a cara a favor da campanha da «Causa Animal» sofreram pressões e ameaças por parte de membros do atual executivo e de pessoas próximas ao poder vigente, impondo-lhes a retirada desse apoio manifestado, sob pena de sofrerem represálias pessoas e associativas».

Para o movimento que pretende eleger Luís Carito, «esta atitude é execrável, intolerável e injusta para tantos homens e mulheres que se entregaram de forma voluntária e desprendida à «Causa Animal», que ao longo dos últimos anos abdicaram da sua vida pessoal, despenderam do seu património e do seu capital para se entregarem a uma causa, substituindo-se ao próprio município, que era a quem competia fazer esse trabalho».

A coligação «Portimão Mais Feliz» não admite que candidatos e apoiantes seus, ou pessoas que deram a cara por uma qualquer causa, neste caso a «Causa Animal», «sejam de alguma forma importunadas, ameaçadas, ou perseguidas por quem governa este concelho».

A coligação «Portimão Mais Feliz» recorda que «tem elementos que sabem o que é sofrer na pele a injustiça, a calúnia, a ameaça, a difamação, mas que nunca se vergaram e não se vergarão agora diante de quem nada fez para melhor os destinos da cidade e quando confrontado com a indignação dos cidadãos responde com ameaças».

«É chegado o momento deste executivo perceber que foi eleito para governar a cidade, não foram eleitos donos da cidade. Os membros que integram esta candidatura são homens e mulheres livres, que exercem um direito político, que têm de ser respeitados por todos, mas principalmente por quem está no governo».

Por isso mesmo, a coligação «Portimão Mais Feliz» irá «elaborar uma exposição, sobre este e outros casos de ameaças diretas e importunações sobre candidatos, mandatários e apoiantes, a remeter à Procuradoria-Geral da República, à Comissão Nacional de Eleições, à Inspeção Geral da Administração do Território, à Provedoria de Justiça, ao Tribunal Constitucional e à Presidência da República, enquanto garante do regular funcionamento das instituições».

A coligação «Portimão Mais Feliz» respeitará a vontade que for manifestada pelos eleitores no próximo dia 26 de setembro, mas «assume um compromisso com todos os Portimonenses: Não se vergará perante essa forma de fazer política! Na política não vale, não pode valer tudo».

Por isso mesmo a coligação «Portimão mais Feliz» garante proteção jurídica «àqueles que se viram envolvidos nesta situação desconfortável para todos. O nosso respeito e consideração pelos homens e mulheres que se dedicam à «Causa Animal» redobrou. O nosso compromisso será integralmente cumprido, seja contra quem for, porque vocês merecem-no e os animais, membros efetivos de tantas famílias, também o merecem. Não permitiremos que o desleixo, os maus-tratos e os crimes contra os animais se perpetuem neste concelho por mais quatro anos, sendo certo que a atitude do município é, acima de tudo, um ataque à defesa dos animais, perpetrado por quem, tendo condições para isso, nada fez por esta causa».