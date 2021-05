Candidatura do PS Faro dá prioridade à qualidade de vida

Qualidade de vida dos Farenses é prioridade para a candidatura do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Faro.

Um nova edição da iniciativa «Faro: Bairro a bairro, rua a rua», decorreu ontem ontem, 20 de maio, na Praça António Sérgio (Praça das Cooperativas) e a qualidade de vida dos farenses, a habitação e a coesão social foram assuntos destacados durante a iniciativa.

A segunda edição da iniciativa contou com a moderação da professora Ana Lúcia Correia e com os convidados Alexandre Luz, Dora Arsénio e Manuel Dias que, juntamente com João Marques e Carlos Gordinho, constituíram o painel que debateu assuntos importantes para Faro e para os Farenses, como são exemplo a habitação e a coesão social.

Dora Arsénio, empresária e presidente da Associação de Inquilinos de Faro, não poupou críticas à política de habitação que tem sido aplicada pelo atual executivo camarário.

Foram referidas falhas na forma como o valor das rendas da habitação social é aplicado, bem como falta de manutenção dos edifícios camarários e de acompanhamento das condições das habitações. «As tabelas são estabelecidas pela autarquia, sem olhar ao rendimento das famílias» referiu Dora Arsénio.

Manuel Dias, ativista da associação CIVIS, considera ainda que «estamos a muitos anos de luz daquilo que foi a dinâmica criada pelo movimento cooperativo de habitação e pelo projeto SAAL».

João Marques reforçou que é necessário verificar regulamentos de habitação social que estão desajustados à realidade, fazer a manutenção do parque habitacional e passar à prática pois «a autarquia tem terrenos para construção a custos controlados».

O candidato mostrou-se preocupado com a situação, avançando que a melhoria e o aumento de número das habitações sociais existentes no concelho têm de ser uma prioridade, avançando que, caso seja eleito, assumirá os Pelouros da Habitação Social e do Desporto, pelouros que já foram da sua responsabilidade.

A próxima edição da iniciativa está agendada para o próximo dia 04 de junho. Os debates já realizados podem ser vistos na página de Facebook «Gente de Faro, gente que faz».