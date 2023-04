O Bloco de Esquerda (BE) promove um Fórum sobre Transição Energética, via Zoom, quinta-feira, dia 4 de maio, às 21 horas.

O fórum «As potencialidades, as implicações económicas e as orientações políticas» acontece online via Zoom, quinta-feira, dia 4 de maio, às 21 horas. As inscrições podem ser feitas através de email (secretariado.algarve@blocomail.org).

Num tempo em que o sistema energético atravessa um profundo processo de transformação, procurando na produção alternativa de energia, nomeadamente fotovoltaica, uma alternativa ao petróleo e carvão que pode resultar num sistema não apenas 100 por cento renovável, mas também numa rede mais inteligente e num modelo energético mais democrático, aberto e horizontal, o Bloco de Esquerda convida a debater as questões que se colocam, mas também a conhecer exemplos de projetos de partilha de energia e autoconsumo coletivo já existentes.

O fórum «As potencialidades, as implicações económicas e as orientações políticas» terá os seguintes temas e oradores: