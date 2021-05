Bloco de Esquerda fez roteiro do património e ambiente em Portimão

O Bloco de Esquerda (BE) promoveu um roteiro sobre o património cultural e ambiental no concelho de Portimão, com visitas a diversos locais, como a mata da Praia da Rocha, o Convento de São Francisco e as ruínas romanas da Abicada.

Nestas visitas participaram o deputado João Vasconcelos, eleito pelo Algarve, e outros elementos do Bloco de Esquerda.

O primeiro lugar a ser visitado foi a mata da Praia da Rocha, junto ao porto e que tem os dias contados se for para a frente o megaprojeto imobiliário previsto para o local.

Trata-se de um «projeto megalómano, com 26 hectares, que contempla a construção de 700 fogos habitacionais e outros edifícios para fins turísticos e comerciais» e que merece a oposição frontal do Bloco de Esquerda, que votou contra o projeto nos órgãos autárquicos.

«Teremos mais uma frente de betão numa zona nobre do concelho de Portimão, tão do agrado do executivo do Partido Socialista que albergará cerca de 3.000 pessoas e que levará à destruição da única mata existente às portas da cidade», argumenta aquela força partidária.

Além disso, «nos períodos de maior movimento teremos uma sobrecarga nas infraestruturas e acessos bloqueados devido à intensidade do trânsito e sem parques de estacionamento».

Um outro local visitado foi o Convento de São Francisco, junto ao Porto e à Marina de Portimão.

O BE constatou «o lamentável o estado de degradação avançada em que se encontra este monumento, classificado como imóvel de interesse público (propriedade de particulares). Um importante edifício patrimonial, abandonado há muitas décadas, localizado junto ao rio Arade, numa zona nobre da cidade, em que nem os sucessivos governos, nem a Câmara Municipal de Portimão foram capazes de requalificar».

Este Convento, também conhecido como Convento de Nossa Senhora da Esperança, é um antigo convento franciscano que data do século XVI, de estilo manuelino e maneirista.

Para o Bloco de Esquerda este monumento «deve ser expropriado e devidamente requalificado, passando a integrar o património cultural arquitetónico ao serviço dos portimonenses e de outros visitantes, nacionais e estrangeiros».

O último monumento a visitar foram as ruínas romanas da Quinta da Abicada, localizadas na Figueira, freguesia da Mexilhoeira Grande.

«Aqui, o estado de abandono e de degradação é ainda maior e confrangedor e que envolve um património classificado como monumento de interesse nacional. Os vários governos não investiram um único cêntimo para a sua manutenção recuperação, como lhe competiam. Mas a Câmara Municipal de Portimão também tem uma grande responsabilidade com o estado lamentável em que se encontra este património, não intercedendo junto dos governos, como não se preocupando com a situação, pois investiu zero euros para a sua requalificação», acusa o Bloco de Esquerda.

A situação «atinge contornos ainda mais graves, pois ao abrigo da transferência de competências, a Quinta da Abicada – um monumento de interesse nacional – passou para a responsabilidade do Município de Portimão».

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vai agora ponderar se os monumentos podem vir a ser objeto de iniciativas legislativas na Assembleia da República.