BE exige desassoreamento da barra de Tavira e canal de Santa Luzia

Para o Bloco de Esquerda (BE) é «urgente» o desassoreamento da barra de Tavira e do canal de navegação de Santa Luzia.

Segundo o Secretariado da Comissão Coordenadora Distrital do Algarve do Bloco de Esquerda, a barra de Tavira e os canais de Santa Luzia e de Cabanas de Tavira encontram-se num processo de assoreamento cada vez maior, o que desespera as comunidades piscatórias de Tavira, Santa Luzia e Cabanas. De tempos a tempos são feitas pequenas dragagens de remediação nesta área da Ria Formosa, o que praticamente nada resolve. Inclusivamente, os fortes temporais que ocorrem durante o inverno agravam o assoreamento desta zona da ria Formosa.

O desassoreamento da barra e canais adjacentes, de forma profunda e eficaz, tem vindo a ser sucessivamente adiado pelo governo, o que está a conduzir a um bloqueio quase total da barra.

Esta situação é muito prejudicial para as atividades piscatórias e turístico-marítimas, colocando em perigo a segurança das embarcações, assim como da tripulação e dos passageiros.

Com a maré baixa não é possível operar com as embarcações e mesmo com a maré alta e com uma ondulação mais forte os riscos de acidente aumentam.

Com frequênica, a barra é encerrada quando há ondulação mais forte devido ao assoreamento.

Mesmo em alguns períodos do verão a barra é fechada, impedindo a saída para o mar de várias dezenas de barcos de pesca, além dos inúmeros barcos de turismo e de pesca desportiva.

Com a maré vazia os pescadores têm de esperar cerca de duas horas para entrar em Santa Luzia e outras duas para sair, o que se torna uma situação insustentável.

Na manhã de segunda-feira, dia 16 de novembro, o deputado João Vasconcelos e outros elementos da Concelhia do Bloco de Esquerda de Tavira fizeram uma deslocação de barco desde a entrada de Santa Luzia até à barra de Tavira, constatando o forte assoreamento do canal de navegação entre os postes 9 e 10 e na entrada da barra, em que as embarcações têm de fazer um grande círculo para entrarem e saírem da barra, colocando em perigo as embarcações.

Devido ao assoreamento do canal de navegação, as próprias luzes dos faróis que se encontram em terra induzem em erro a navegação das embarcações, daqui podendo resultar alguma tragédia, especialmente durante o período da noite.

Torna-se urgente o desassoreamento do canal de navegação e da barra de Tavira, uma matéria que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem levantado continuamente na Assembleia da República.

Para o BE, a Docapesca também deverá, sem demora, proceder à reposição/reparação das escadas que dão acesso à pontes-cais da lota de Santa Luzia, melhorando as condições de trabalho dos pescadores e evitando que ocorra algum acidente grave.

Estes assuntos irão ser levantados novamente na Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no sentido de que o governo intervenha com urgência para a resolução destes problemas que afetam a comunidade.