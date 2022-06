Autarcas do PSD Portimão defendem melhorias em Monte Canelas

Em causa, existência da «ilha comum de correspondência» para todos os moradores do Monte Canelas.

A Comissão Política do Partido Social Democrata (PSD) da concelhia de Portimão reuniu com Associação de Moradores e espera que o Partido Socialista (PS) cumpra proposta há muito prometida aos moradores do Monte Canelas e Aldeamento das Biscainhas.

As duas autarcas eleitas pelo PSD à Assembleia de Freguesia da Mexilhoeira Grande, Carmen Esteves e Vanessa Mateus, levam à Assembleia de Freguesia de hoje, dia 22 de junho de 2022, uma recomendação para que a Junta de Freguesia cumpra o que tem vindo a ser prometido, estando inclusive (novamente) no Programa Político do Partido Socialista, sobre a ainda existência da «ilha comum de correspondência» para todos os moradores do Monte Canelas.

Para o PSD de Portimão, na autarca Carmen Esteves, «é aliarmos a política de proximidade, dado que estivemos presentes a ouvir os moradores e a ver esta realidade, a efetivar aquilo que dizemos e prometemos. Prometemos que íamos trabalhar por fazer cumprir esta medida, que não é prometida de agora, e estamos cá a demonstrar isso mesmo. Os fregueses de toda a Mexilhoeira Grande, vivam ou trabalhem na Mexilhoeira Grande, na Figueira, Monte Canelas, vão perceber que estamos ativos para ajudar e estar presentes».