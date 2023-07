Autarcas algarvios pedem demissão de Tiago Oliveira

Autarcas algarvios não confiam nem reconhecem competência a Tiago Oliveira, presidente da Agência para a Gestão de Fogos Rurais (AGIF).

Os 16 autarcas algarvios não têm confiança e nem reconhecem competência a Tiago Oliveira para ocupar tão importante e fundamental cargo e pedem, por isso, que o presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) se demita, reconhecendo que não tem condições para se manter em funções.

Em causa estão declarações do presidente da AGIF, ontem, na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, em que disse, entre outras coisas, que «há municípios a gastar meio milhão de euros, uma barbaridade de dinheiro nos bombeiros, quando não gastam dinheiro a gerir a floresta».

Para os municípios do Algarve, representados pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, estas palavras são «totalmente inaceitáveis» e reveladoras de que o presidente da AGIF, passados vários anos no cargo, continua a não conhecer a realidade do setor e «isso é muito grave e preocupante».

Entendem, assim, que quem demonstra este nível de desconhecimento não pode manter-se no cargo e nem serve o desígnio nacional de gerir melhor o território e prepará-lo para a prevenção e proteção contra incêndios rurais.

Foto: José António Rodrigues/ PS.