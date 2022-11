Atraso na eletrificação da Linha do Algarve preocupa deputados do PSD

Atraso na eletrificação da Linha do Algarve pode significar fim do acesso a fundos comunitários alertam os deputados do PSD.

Os deputados do Partido Social Democrata (PSD) eleitos pelo Algarve estão preocupados com a possibilidade, cada vez mais real, de se virem a desperdiçar vários milhões de euros provenientes de Fundos Comunitários.

De acordo com o Relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes há o risco de algumas obras derraparem para 2024 estando em causa o acesso a fundos europeus.

Um dos casos mais preocupantes para os parlamentares Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos é a empreitada de eletrificação do troço da Linha do Algarve entre Tunes e Lagos (cerca de 45 quilómetro), no âmbito do COMPETE 2020, cujos atrasos podem significar o fim do acesso a uma parte considerável dos fundos provenientes de Bruxelas.

«A eletrificação da Linha do Algarve no troço Tunes-Lagos é fundamental para o desenvolvimento da região, mas também para reduzir a pegada ecológica do comboio, até aqui movido a combustíveis fósseis e, como tal, não podemos correr o risco de perder uma parte considerável da verba apenas porque os trabalhos estão atrasados. É necessário um compromisso do Governo para garantir que esta obra não fica, uma vez mais, parada por falta de verbas», refere o deputado do PSD Rui Cristina.

Além da eletrificação da Linha do Algarve, existem outros projetos que são fundamentais para o desenvolvimento da região, mas que, infelizmente, continuam fora dos planos do executivo, como é o caso do metro de superfície que vai ligar o Aeroporto ao centro da cidade de Faro.

O desenvolvimento de mais e melhores transportes públicos tem sido uma luta constante dos deputados do PSD eleitos pelo círculo de Faro, mas sem grandes avanços pelo governo, que em 2021 considerava a ligação ferroviária entre o Algarve e a Andaluzia como uma prioridade e que, quase dois anos depois, continua sem previsão para arrancar com o projeto.