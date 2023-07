Assembleia Municipal de Faro aprovou contas consolidadas de 2022

A Assembleia Municipal de Faro deliberou aprovar os documentos de consolidação de contas do município relativos a 2022.

A Assembleia Municipal de Faro deliberou aprovar os documentos de consolidação de contas do município, que agregam todas as contas da autarquia, Teatro Municipal e ainda relatórios de gestão e contas da Fagar e Ambifaro relativos a 2022.

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos anos anteriores, as contas do município de Faro voltaram no exercício passado a apresentar resultados positivos.

Nesse sentido, o resultado líquido nas demonstrações financeiras individuais de cada entidade do perímetro da consolidação apresentou-se positivo no município com 7.718.787,92 euros, valor superior ao registado em 2021 (1.560.422,21 euros) e 2020 (4.358.097,52 euros).

Também a empresa municipal Fagar, que presta os serviços públicos de abastecimento de água, saneamento de águas residuais, recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana à população do concelho de Faro, encerrou o exercício de 2022 com um resultado líquido de 346.364,13 euros, face a um resultado de 98.511,16 euros registados em 2021.

Este resultado evoluiu de forma favorável desde 2020, quando a Fagar apresentou um valor negativo na ordem dos 267.610,93 euros, fruto dos efeitos da pandemia COVID-19.

Já a Ambifaro – Gestão de Equipamentos Municipais EM – que tem a seu cargo a gestão do Mercado Municipal, a gestão, exploração e fiscalização das zonas de estacionamento de duração limitada e a realização de ações com vista à dinamização da cidade – obteve em 2022 um resultado líquido positivo de 110.201,28 euros, apresentado igualmente um acréscimento significativo face ao resultado de 15.342,54 euros em 2021 e de 16.130,68 euros em 2020.

O Teatro Municipal de Faro, Serviços Municipalizados, entidade responsável pela gestão do Teatro das Figuras, registou em 2022 um resultado líquido positivo de 59.744,30 euros, face ao valor negativo de 20.983,85 euros no ano anterior, circunstância do regresso à sua atividade normal, após o término das medidas restritivas relacionadas com a pandemia.

A consolidação de contas de 2022 consubstancia a trajetória marcada pelo município, como entidade dominante, que no exercício de 2022 procurou colmatar as incertezas provenientes da subida dos preços e da taxa de inflação, como consequência da Guerra entre a Rússia e a Ucrânia, através da prudência na realização da despesa, que se refletiu também ao nível dos gastos e nos valores em caixa das várias entidades, bem como do saldo de gerência para o ano seguinte.

Em simultâneo, o levantamento das restrições impostas pela pandemia possibilitou também o retomar da economia no concelho, levando a que o resultado líquido de cada uma destas entidades se tenha apresentado superior ao ano anterior.

Para o município de Faro, «haverá que traçar linhas devidamente delimitadas para seguir em frente, em tempos conturbados, tendo em consideração as incertezas que ainda se vive ao nível da subida dos preços e da taxa de inflação, para que o Grupo Autárquico continue a exercer a sua atividade mantendo resultados positivos e assegurando o desenvolvimento do concelho».