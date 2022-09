José Apolinário defende investimento no Corredor Ferroviário Atlântico através de ferrovia de alta velocidade entre Sevilha, Huelva e Faro.

O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Algarve, José Apolinário, defendeu «a priorização do Corredor Ferroviário Atlântico através de uma linha de alta velocidade que una as cidades de Sevilha, Huelva e Faro», estendendo o corredor ferroviário do Mediterrâneo entre a Andaluzia e o Algarve, pós-2030.

Esta tomada de posição ocorreu no quadro da XIV Comissão Luso-Espanhola de Cooperação Transfronteiriça, realizada em Vila Nova de Gaia, na qual a CCDR Algarve esteve representada pelo presidente e pela vice-presidente, Elsa Cordeiro.

Acompanha igualmente a defesa da concretização de um investimento no troço de ferrovia entre Tunes e Torre Vã, como vem sendo defendido em diversas ocasiões na região, designadamente no quadro do debate sobre o futuro Plano Ferroviário Nacional pós-2030.

Com efeito, para o José Apolinário «é urgente avançar com os projetos de modernização da linha ferroviária entre Tunes e Terra Vã, uma estimativa de investimento de 253 milhões de euros», reduzindo em 30 minutos a viagem de comboio Algarve-Lisboa, uniformizando a velocidade do comboio ao longo e todo o trajeto.

Atualmente nos 150 quilómetros entre Torre Vã e Tunes a velocidade média do comboio raramente ultrapassa os 100 quilómetros/hora.

Com este investimento, a viagem intercidades ou comboio Alfa entre Lisboa e Faro passaria a 2h30, sendo assim competitivo com o modo autocarro.

Nos últimos 30 anos, o investimento na ferrovia mais significativo na ligação a sul foi a modernização da linha ferroviária entre Pinhal Novo e Torre Vã, um investimento de 225 milhões de euros realizado antes do Euro 2004 a que, só agora em 2022 e 2023, se somarão 80 milhões de euros de conclusão da eletrificação e modernização da Linha Ferroviária do Algarve, concretizados com o apoio dos fundos europeus.