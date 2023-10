António Costa abre hoje em Portimão série de 19 sessões plenárias do PS

O primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista (PS) António Costa estará hoje no Hotel Pestana Alvor Praia, em Portimão.

António Costa abre hoje, às 18 horas, no Hotel Pestana Alvor Praia, em Portimão, uma série de 19 sessões plenárias, denominadas «Prestar Contas», que se prolongam até ao próximo dia 27, em todo o país e que se destinam à apresentação da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024.

Esta é a primeira sessão de uma série calendarizada para acontecer até 27 de outubro, três dias antes do começo da discussão no parlamento do Orçamento na generalidade, e está inserida num evento organizado pela Juventude Socialista (JS), o Fórum Europa.

Segundo uma nota da JS, o Fórum Europa deverá juntar cerca de 200 jovens e pretende ser «um momento de reflexão na antecâmara das eleições europeia» de junho de 2024, contando com as presenças dos eurodeputados socialistas Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Margarida Marques e João Albuquerque, e de dirigentes do PS como Francisco André, Jamila Madeira e Isilda Gomes.

A sessão de encerramento deste fórum, que tem como tema central as medidas para a juventude incluídas na proposta do governo de Orçamento do Estado para 2024, terá intervenções de António Costa e do líder da JS, Miguel Costa Matos.

«Agora que o Orçamento do Estado para 2024 foi entregue, é tempo de conhecer em detalhe e de discutir as opções estruturantes deste documento. A sessão colocará o foco no amplo conjunto de apoios destinados aos jovens. Estes são momentos fundamentais para afirmar as opções que vão guiar o país em 2024, e também para afirmarmos a vitalidade da nossa militância. Contamos com a presença de todos», diz o PS.