António Andrade reeleito presidente do PSD Olhão

António Andrade foi reeleito presidente do PSD Olhão, no sábado, dia 9 de dezembro, com 93,75 por cento dos votos.

Após dois anos de alguma instabilidade interna, o presidente, agora reconduzido, sai com a liderança reforçada, tendo encabeçado a única lista que se apresentou a eleições.

Para António Andrade, mais importante do que o resultado é o facto de ter sido um ato eleitoral extremamente participado, pautado por uma forte mobilização dos militantes, que exerceram o seu direito de voto num clima de grande respeito e amizade.

Sentiu-se o espírito de amizade e companheirismo que o PSD necessita em Olhão para fortalecer a sua notoriedade e fazer cumprir a mudança que os olhanenses merecem, acrescenta.

Com a confiança reforçada para o mandato 2023-2025, o presidente reeleito aponta o foco às próximas eleições autárquicas, apesar do preenchido calendário eleitoral que teremos nos próximos meses.

«Nós não prometemos, realizamos!» será o lema e a principal diferença desta comissão política, sublinha António Andrade, justificando o mote da sua candidatura «Agir e Acreditar».

«Queremos apresentar um programa eleitoral com bastante antecedência, com bandeiras concretizáveis, face às promessas eternamente não cumpridas pelo Partido Socialista (PS) em Olhão, e uma lista de pessoas capazes, fazedoras e competentes, com foco e determinação para liderar os destinos da nossa cidade», adianta António Andrade.

Nos próximos dois anos, António Andrade estará acompanhado pelos vice-presidentes Cláudia Sofia Sousa e Daniel Santana, a secretária-geral Nélia Alfarrobinha, o tesoureiro João Parra e pelos vogais Florbela Alexandre, Paulo Carvalho, Francisco Moleiro, Carlos Gaspar, Custódio Carromba, Filipe Graça, André Farinha, Daniel Candeias, Ana Vanessa Santos, Nuno Santos, Luís Estrela e Vanda Rodrigues.

Na presidência da Mesa do Plenário mantém-se Carlos Cabral, acompanhado do vice-presidente Valério Silva e da secretária Inês Palermo.