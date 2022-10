Leonardo Paço e Carla Madeira, deputados municipais na Assembleia Municipal de Albufeira pelo Partido Socialista (PS) são agora independentes.

Leonardo Paço e Carla Madeira, deputados municipais na Assembleia Municipal de Albufeira, ambos eleitos pelo partido Socialista, vêm desta forma comunicar o seu desvinculo com a bancada do partido Socialista desta Assembleia Municipal, passado a partir desta data, a exercer o seu direito, como eleitos, na respectiva assembleia como deputados independentes.

«Desde há algum tempo que somos confrontados com graves lacunas na bancada socialista, como a falta de coordenação dos trabalhos, a coesão de grupo e a aceitação de ideias diferentes. O PS em Albufeira, no nosso entender, encontra-se desagregado, sem planos de trabalho, sem perspectivas de futuro e sem estratégia política. Somos confrontados constantemente com quezílias pessoais trazidas às (poucas, e de baixa afluência) reuniões, que transcendem os planos de trabalho e com as quais não concordamos e nem pactuamos», justificam em comunicado.

«Somos também grande parte das vezes confrontados com ideias pré-concebidas, ou decisões já tomadas, das quais raramente fazemos parte, ou nas quais temos sequer a possibilidade de rebater. Não existe coesão ou unidade no grupo, como era suposto, para melhor defendermos ideias e acima de tudo o nosso juramento. O de defender os interesses dos munícipes» de Albufeira.

«Entramos neste projeto com a vontade de vestir a camisola e fazer mais pelo município de Albufeira, pelas suas freguesias, de uma forma justa, honesta e isenta, e não nos tem sido permitido trabalhar assim. Pensamos também, que a Assembleia é um órgão que deve trabalhar em conjunto com a vereação, e não a reboque do que é decidido por um vereador apenas, o que tem acontecido até agora», acrescentam.

«Entendemos que este deveria ser um trabalho de equipa, e não um trabalho feito por, segundo o Vereador, por ele próprio e pessoas entendidas no assunto. Que pessoas entendidas serão essas, estranhas a quem tem assento na Assembleia, e das quais, nós, nem temos conhecimento? Desta forma, lamentavelmente, não nos é possível continuar a trabalhar, isentamente em prol dos munícipes e do município. Vamos no entanto, continuar a trabalhar afincadamente, pelo melhor interesse do município, dos nossos munícipes, da forma justa, honesta e direta, forma essa que nos caracteriza, como sempre fomos e pretendemos continuar a ser», concluem no comunicado.