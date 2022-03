Albufeira: Deputado socialista critica jantar solidário, PSD lamenta postura

Iniciativa do PSD Algarve caiu mal junto do deputado municipal Leonardo Paço, eleito pelo Partido Socialista, que acusa os social-democratas de «aproveitamento político da desgraça alheia». Organização lamenta «postura infeliz» do deputado.

A distrital do PSD Algarve, com o apoio da concelhia do PSD Albufeira, está a organizar um jantar solidário de apoio às vítimas da Guerra na Ucrânia a ter lugar amanhã, sexta-feira, dia 11 de março, no Hotel Paraíso de Albufeira.

Nesta iniciativa estão previstas as participações e intervenções de Cristóvão Norte, presidente do PSD Algarve, Cristiano Cabrita, presidente do PSD Albufeira e vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que participa no evento como Especialista em Relações Internacionais, e de Rui Gago, um voluntário que teve em operações junto à fronteira ucraniana. Também participa a Associação dos Ucranianos no Algarve.

O jantar, no entanto, não está a cair bem ao deputado municipal Leonardo Paço, que tece críticas ao evento.

Segundo o deputado socialista, em declarações enviadas ao barlavento, «este não é um jantar solidário porque tem um cariz político e, erradamente, na minha perspectiva, tem um partido por detrás. É antes um jantar para a satisfação do ego de alguns políticos regionais com falta de palco».

Leonardo Paço fez parte da organização de um outro jantar solidário pela Ucrânia em Albufeira, que decorreu no dia 5 de março, curiosamente no mesmo espaço que agora será utilizado para a iniciativa de amanhã…

Sobre esse evento, considera ter existido «um boicote» por parte de membros do PSD e não só. «Existiam reservas de alguns membros do PSD que em cima da hora cancelaram a sua presença. Não apareceu nenhum. Houve um boicote por todo o executivo da Câmara Municipal, incluindo o vereador Ricardo Clemente que supostamente é do PS».

Leonardo Paço lamenta «o nítido aproveitamento político do PSD ao fazer um evento político ou partidário com a desgraça alheia, o que só está ao alcance de gente muito fraca de espírito».

O barlavento contactou Cristóvão Norte, presidente do PSD Algarve e integrante do painel para o jantar de amanhã, que se mostrou «incrédulo» com as considerações do deputado municipal, que diz «não conhecer».

O responsável da distrital social democrata assume que «sim, este é um jantar político, toda a situação que se passa atualmente é política, as pessoas têm de perder o preconceito com essa expressão. Mas isto não tem qualquer cariz partidário. São todos bem-vindos, sejam do PSD ou de outro partido qualquer».

Norte recorda que «o PSD é feito de homens e mulheres comuns, que todos os dias procuram apoiar a causa», sendo este jantar «mais uma iniciativa nesse sentido, como tantas que têm existido. O único objetivo é mostrar solidariedade com um povo oprimido na luta pela democracia, esmagado pela autocracia russa pelo poder demoníaco de um homem».

Já Cristiano Cabrita, presidente do PSD Albufeira, vê com estupefação as acusações de boicote elencadas por Leonardo Paço sobre o evento da semana passada, lamentando «esta forma de fazer política, com a qual não me identifico».

O vice-presidente da Câmara de Albufeira deixa uma questão. «Falando por mim, como podia boicotar algo para o qual ninguém me convidou? Nem formal, nem informalmente. Desafio o senhor Leonardo a mostrar um convite que me tenha sido endereçado».

Segundo este responsável, «este é apenas mais um jantar solidário, como tantas outras ações que têm existido por todo o país, muitas delas no mundo da política. Não entendo a postura do senhor deputado» Leonardo Paço.

Cristiano Cabrita afirma que já existem «cerca de 150 reservas» para o evento de amanhã, «onde estarão pessoas do PSD, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do CDS, de todas as forças. O evento é político, sim, mas é apartidário. O importante aqui é conseguir de alguma forma ajudar quem precisa».

E entrando no campo da solidariedade, o mais importante numa altura em que a invasão russa à Ucrânia continua a progredir, os responsáveis pela organização deixam o repto para uma angariação de «medicamentos e mantimentos não perecíveis. Não serão recolhidas doações em dinheiro». Os interessados em marcar presença no jantar ainda podem fazer a sua inscrição através do 911 116 000.