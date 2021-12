Águas da Cruz reeleito presidente da Assembleia Intermunicipal da AMAL

José Manuel Correia Águas da Cruz foi reeleito presidente da Assembleia Intermunicipal da AMAL.

Foram ainda eleitos Tiago Botelho Martins da Silva, para o cargo de vice-presidente, e Célia Maria Marques da Rosa Paz, para secretária.

A eleição decorreu esta segunda-feira, dia 6 de dezembro, no Teatro das Figuras, em Faro. A lista, proposta pelos grupos do PS e PSD, foi eleita com uma maioria expressiva de 73 por cento dos votos: 35 a favor, quatro contra e nove em branco.

José Manuel Correia Águas da Cruz é membro da Assembleia Municipal de Lagoa, já Tiago Botelho Martins da Silva, eleito vice-presidente, é membro da Assembleia Municipal de Faro e, Célia Maria Marques da Rosa Paz, atual secretária, é membro da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António. Os novos eleitos vão estar em funções entre 2021-2025.

José Manuel Correia Águas da Cruz, que já desempenhava as funções de presidente na Assembleia Intermunicipal desde dezembro 2020 (aquando da saída de Adriano Pimpão), agradeceu o voto de confiança e deixou a certeza de que tudo fará para continuar o trabalho que tem sido desenvolvido.

«Os próximos anos serão decisivos para o país, e particularmente para o Algarve, e é fundamental que colaboremos todos na busca das melhores soluções para a região. Esta Assembleia deve ser o fórum de discussão das questões mais prementes para o desenvolvimento do Algarve, nomeadamente no que diz respeito às alterações climáticas, a mobilidade, a transição digital, a eficiência hídrica e energética, e a gestão das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)».

«É fundamental que a Assembleia Intermunicipal, onde estão representados os 16 municípios do Algarve, tenha a sua voz, dê corpo à palavra cidadania e que continue a pugnar pela defesa da região», referiu o novo presidente.

Nesta reunião foi ainda votada a lista para o secretariado executivo Intermunicipal da AMAL.

Na reunião do Conselho Intermunicipal de dia 5 de novembro, foi deliberado pelos 16 presidentes, propor à Assembleia o nome de Joaquim Brandão Pires, que tem desempenhado as funções de primeiro secretário da AMAL desde maio de 2018.

Foi agora novamente eleito para ocupar o cargo até 2025, com 31 votos a favor, 3 contra e 14 em branco.

Também o primeiro secretário da AMAL aproveitou esta ocasião para agradecer a confiança da Assembleia, prometendo continuar a desempenhar as suas funções «com entusiasmo».

Brandão Pires sublinhou «como fundamental a política desempenhada a nível local, nas autarquias», sublinhando que o trabalho dos 16 municípios «tem sido notável na defesa conjunta da região. Estamos no rumo certo e é importante que aqui, no seio da AMAL, se continue a dar as mãos em nome da região».

A Assembleia Intermunicipal da AMAL é constituída por 58 membros, eleitos por cada uma das assembleias municipais dos 16 municípios, sendo que destes estiveram presentes nesta reunião e tomaram posse 48 membros.