Agenda Jovem para a Economia Verde 2021 discutida em Olhão. Cimeira promovida pela FNAJ partilha a visão dos jovens nos temas: Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade.

Com o objetivo de estimular o diálogo entre jovens e municípios, a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) promove uma nova edição da Cimeira do Futuro Associativismo e Juventude que terá como tema central a Agenda Jovem para Economia Verde: Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade. O evento decorre no dia 26 de maio, no Auditório Municipal de Olhão.

A discussão denominada «Comunicações do Futuro» contará com a presença de Pedro Marques, Eurodeputado, que falará sobre a Agenda Europeia, com Paula Nunes, presidente da Quercus, que se focará na Ecologia e Crise Climática e com o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), José Apolinário, com o tema Agir local, Pensar Global.

«Apesar de algumas prioridades dos jovens terem mudado, devido à pandemia, o ambiente continua a ser uma das causas que mais defendem e que mais identificam como emergente. Além disso, nesta cimeira também será discutida a importância da participação jovem para a criação de estratégias e políticas que vão ao encontro das necessidades da juventude», refere o presidente da FNAJ, Tiago Manuel Rego.

A sessão de abertura contará com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Deporto, João Paulo Rebelo, que apadrinha a estratégia da FNAJ junto do poder local, com vista a fazer evoluir as políticas municipais de juventude. O presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Pina, e o vereador da Juventude, António Camacho, estarão na abertura e encerramento da cimeira, respetivamente.

Neste encontro, será ainda apresentada a Agenda para a Inovação das Políticas de Juventude pelo presidente da FNAJ, Tiago Manuel Rego, e a Rede e do Selo Nacional de Municípios Amigos da Juventude, plataforma criada pela federação como um espaço privilegiado de partilha de boas práticas entre concelhos e enaltecendo o trabalho realizado pelos municípios portugueses, em matéria de políticas da juventude.

Organizada pela FNAJ, com o apoio a Câmara Municipal de Olhão e em parceria com a Direção Regional do Algarve do IPDJ e da Federação Regional das Associações Juvenis do Algarve, a Cimeira do Associativismo Jovem acontece entre as 09h00 e as 16h00, no dia 26, quarta-feira, no Auditório Municipal de Olhão.

O programa completo pode ser lido aqui.