Sob o lema «Portimão solidária, sustentável e inovadora» Isilda Gomes apresenta um programa de continuidade. Se ganhar um terceiro mandato, será marcado pela «atual boa saúde financeira que o município goza» e que permitirá «avançar com novos investimentos e concluir outros que ficaram na gaveta devido à pandemia». A reativação económica pós-COVID, obras estruturantes, e a celebração do centenário da cidade em 2024 são os pontos fortes da agenda da candidata socialista.

Isilda Gomes está no poder há oito anos e apresenta- se de novo como candidata pelo Partido Socialista (PS) para mais um mandato à frente da Câmara Municipal de Portimão, de 2021 a 2025.

Em entrevista ao barlavento, recorda que «os primeiros quatro anos foram muito difíceis.

«Apanhámos uma dívida de 180 milhões de euros que demorou quatro anos a estruturar. Posso dizer que quando cheguei à Câmara, não havia um único projeto que pudesse ser lançado. E claro, não havendo fundos disponíveis, também não se podia fazer nada. Portanto, foi preciso colocar as contas do município em ordem. Agora posso dizer que de 2020 para 2021, o saldo transitado foi de 28 milhões de euros. Temos hoje uma situação estável. O que significa que no início do segundo mandato começámos a fazer projetos para lançar obra».

A pandemia, contudo, obrigou a uma reviravolta na governança. «Aliás, o nosso verdadeiro ano de eleições deveria ser 2022, porque neste momento tenho mais de 15 milhões de obra lançada», acrescenta.

«Tivemos de dar resposta à crise da COVID-19. Fomos um dos municípios que mais investiu nesta situação. Quisemos acudir aos cidadãos, aos serviços de saúde, às empresas, a todos. Não deixámos ninguém para trás», lembra.

Agora que a situação mudou, «um dos nossos principais focos será a reativação económica e social pós-COVID. Isto é, vamos manter todas as medidas que temos implementadas e avaliar o que é preciso fazer mais».

Em relação ao programa eleitoral, Isilda Gomes elenca seis eixos prioritários, e descreve as intervenções mais prioritárias.

Habitação é a grande prioridade

A população de Portimão cresceu de forma significativa e o problema da habitação é um dos pontos críticos para autarca. «Tenho uma equipa a trabalhar em exclusivo e apenas dedicada à área da habitação. Contratualizamos com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) um montante de 60 milhões de euros para a construção de habitação ao longo dos próximos 10 anos. Também já abrimos o concurso para aquisição de habitação a custos controlados. Vamos construir mais de 200 fogos. Destinam-se sobretudo a famílias jovens que têm rendimento suficiente para fazer um empréstimo bancário », mas que ainda assim não conseguem adquirir o que está no mercado. «Vamos lançar concurso para o arrendamento acessível, para pessoas carenciadas, porque é onde temos mais pedidos. Devemos ser dos municípios do Algarve com mais habitação social, mais de 200 fogos, algumas estão vazias. Mas é uma habitação social que neste momento está degradada. Vamos também recuperar o Bairro do Pontal que faz parte da nossa história», com um grande investimento. «A coesão social para nós é fundamental. Não podemos querer ter um país democrático com desigualdade», sublinha.

Um Auditório Municipal para a juventude

Segundo a ainda autarca, o degradado Auditório Municipal «vai ser totalmente requalificado e será um equipamento para a juventude, gerido por uma equipa de jovens. Será um espaço para as bandas de garagem, os grupos de teatro e outros coletivos». Ainda em relação a políticas de juventude, Isilda Gomes defende uma maior atenção à oferta de formação profissional. «Temos de adaptar a oferta à procura. Há áreas onde se faz sentir uma carência enorme. Vamos ter de criar, em conjunto com as nossas escolas e universidades, uma resposta a esses nichos para que os nossos jovens tenham empregabilidade garantida».

«O apoio ao associativismo em todas as áreas, seja cultural, desportiva ou social é para manter e reforçar. São muitas vezes quem substitui a atividade camarária onde ela não consegue chegar. Em 2020 e 2021 demos um apoio de dois milhões de euros à atividade dos nossos movimentos, que são fantásticos».

Centenário com plano estratégico participativo

Em 2024, Portimão faz 100 anos de cidade, efeméride que a candidata do PS, se vencer, quer celebrar com o apoio da comunidade. «Temos de nos preparar não só para comemorar o centenário como também para desenvolver um plano estratégico para Portimão, aberto aos cidadãos, de forma a que todos possamos dar um contributo para, em 2024, apresentarmos um plano estratégico para os próximos 10 anos. Não pensar a cidade ano a ano, ou mandato a mandato. Sou uma pessoa muito cuidadosa na questão financeira e sem saber se posso assumir compromissos, eu não os assumo. Mas agora, de facto, podemos fazê-lo», garante.

Corredor verde é para avançar

Isilda Gomes reconhece que o projeto do «Corredor Verde» ficou na gaveta. «Neste momento já temos o espaço e já sabemos onde o vamos fazer. Vamos criá-lo no Barranco do Rodrigo, num terreno municipal, onde era o antigo Bairro Palácio. Além disso, vamos fazer um novo espaço de lazer, contíguo ao Portimão Arena, junto ao Arade. Será um parque ambiental». Ainda neste aspeto está prevista a requalificação do Jardim Gil Eanes e do Sárrea Prado (junto à estação de caminho de ferro).

Requalificação em todo o espaço urbano

Ao longo dos próximos dias, as barracas junto ao Mercado Municipal vão abaixo para dar lugar a um parque verde e a uma bolsa de estacionamento. «Toda aquela zona vai ficar completamente diferente », garante Isilda Gomes. Também a zona ao redor da Igreja Matriz vai ser intervencionada para dar lugar a um espaço semi-pedonal.

«O contrato foi assinado e está neste momento no Tribunal de Contas para visto. Há um outro projeto que nos é muito caro que tem a ver com as acessibilidades. Vamos deitar abaixo, em princípio para a semana, as duas casas que estão ao fundo do Jardim 1º de Dezembro, o que vai permitir desembalar o trânsito. A Infraestruturas de Portugal (IP) vai construir um viaduto que sai da zona da Avenida Infante Dom Henrique, para se retirar a passagem de nível das Cardosas, e que vai sair junto ao Arena e retirar trânsito que não tem de entrar dentro da cidade. Mas vamos também fazer uma via, a V2, que sai da Avenida Paul Harris e vai até à Bemposta. Vai fazer com que a V6 fique muito mais desobstruída. E naturalmente há uma outra obra que não nos podemos esquecer, a requalificação da EM531, que sai da Penina e vai para Montes de Alvor. É uma vergonha, sem dignidade. Depois, temos a construção da V5 desde a aldeia do Carrasco à Penina, que está em curso. Essa foi suspensa para não criar perturbações na entrada em Portimão».

Nova vida para a Fortaleza e Adega Cooperativa

Reivindicação antiga dos portimonenses, a Fortaleza da Praia da Rocha vai ser requalificada, assim que estiver assinado o protocolo de transferência de competências da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA, para a autarquia. «Será antes das eleições porque o documento está pronto. Vamos também criar um centro náutico desportivo. É uma exigência desde há muitos anos e temos ali um parceiro institucional », neste caso, o Clube Naval de Portimão.

«Toda a nossa zona ribeirinha tem de ter vida, tem de ter cafés, tem de ter esplanadas, tem de ter árvores. As pessoas têm de se sentir bem ali, mas hoje tudo aquilo parece um deserto. Vamos completar esse projeto », espaço público que está também na jurisdição da Docapesca.

«Vamos também reconstruir a antiga Adega Cooperativa, que também faz parte da nossa memória. Pode vir a ser também um polo de atratividade muito interessante. Vamos lançar um concurso de ideias» para o edifício.

Agenda cultural e desporto para todos

A atual autarca e candidata socialista considera que o concelho precisa de mais «polos de atratividade. Não podemos ter um turismo apenas de sol e praia. Precisamos de voltar a ter um calendário ao longo do ano e também grandes eventos-âncora, potenciando o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), para projetar a marca Portimão no mundo. Temos de ter locais para a instalação de empresas, construir algumas infraestruturas para que as empresas se instalem».

No âmbito da cultura, «temos de reforçar a nossa proposta cultural no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. Uma agenda que sirva todos os públicos», considera Isilda Gomes.

Em relação ao legado da Cidade Europeia do Desporto, que deixou marcas positivas, «é preciso requalificar a Piscina Municipal e cobrir o Pavilhão Polidesportivo da Quinta do Amparo. Vamos construir um parque radical no Parque da Juventude, que é também um pedido que me têm feito. E vamos construir pequenas infraestruturas para a prática informal do desporto, por exemplo nos bairros, para que as nossas crianças e jovens não tenham de se deslocar muito longe para o poderem fazer, sobretudo para o futebol de 11, desportos coletivos, de pavilhão, padel, ténis. Vamos renovar a área desportiva da Praia da Rocha, que já não está como nós queremos, assim como o passadiço» e por fim, «instalar um Centro Náutico dedicado ao kitesurf, em Alvor».

«As pessoas podem confiar em mim e na minha equipa para desenvolver este projeto que se iniciou há oito anos, mas que não se esgota nestes aqui. Precisamos de mais tempo para concretizar aquilo que foram os meus compromissos para com os nossos concidadãos. É essa confiança que espero merecer dos portimonenses», conclui.