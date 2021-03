O Partido Comunista Português foi fundado há 100 anos!

No dia 6 de março de 2021 o Partido Comunista Português comemora um século de existência, luta e resistência.

Com o fim da I Guerra Mundial, em novembro de 1918, o nosso país mergulhou numa grave crise política, económica e social o que, aliás, foi uma constante durante o regime republicano, implantado no dia 5 de outubro de 1910.

Sidónio Pais, que chefiara um movimento militar em dezembro de 1917 e arrebatara o poder ao Partido Democrático, instalando a ditadura da «República Nova», cairia varado na Estação do Rossio pelas balas do alentejano José Júlio da Costa em 14 de dezembro de 1918. O fracasso da greve geral decretada pela anarquista União Operária Nacional, precisamente em novembro de 1918 e a repressão trabalhista que se seguiu apressaram o fim da ditadura sidonista.

Depois da queda do regime do «Presidente-rei» e das efémeras e sangrentas experiências monárquicas do Porto e Lisboa nos inícios de 1919, onde as classes trabalhadoras assumiram papel de destaque, as lutas reivindicativas do movimento operário e sindical vão radicalizar-se face ao agravamento das condições de vida, levando à formação da central anarcossindicalista Confederação Geral do Trabalho em setembro de 1919, sucedendo assim à União Operária Nacional (UON) e atingindo em pouco tempo mais de 100 mil membros.

Mas as classes proletárias, sem programa político, não conseguiam definir um rumo de alianças coerente e muitas vezes encontravam-se isoladas nas suas lutas contra o patronato e as forças do governo. O Partido Socialista Português tinha pouco implantação no movimento operário e os anarquistas eram avessos à formação de partidos políticos.

A repercussão internacional da Revolução Russa de 1917 também chegou a Portugal, onde se desenvolveu um entusiástico movimento de solidariedade e apoio aos«bolcheviques».

Em 1919 Manuel Ribeiro fundou a Federação Maximalista Portuguesa (FMP), que passou a editar o semanário Bandeira Vermelha, sendo considerada a organização-mãe do comunismo em Portugal. A FMP irá reagrupar os primeiros sovietistas portugueses, entre os quais Manuel Ribeiro (seu secretário-geral e principal responsável e diretor de Bandeira Vermelha), António Peixe, Paulo Luíz, Clemente Vieira dos Santos, Marcelino da Silva, Francisco Dias, Arsénio Filipe, Leal Savedra, Luíz Larangeiro, José da Silva Oliveira, Gonçalves Correia e J. Luíz do Nascimento, todos sindicalistas .

Procurava a FMP definir os eixos de intervenção política no país, ultrapassando o sindicalismo existente. Esta ideia também tinha atingido muitos militantes da própria Confederação Geral do Trabalho (CGT) quando esta central sindical tentou pôr de pé, em 1920, uma «Liga operária de expropriação económica», um organismo extra-sindical aberto a intelectuais anarquistas não sindicados. Foi neste contexto que se formou a FMP.

Os maximalistas, com o seu caráter extra-sindical, vão procurar passar na vanguarda operária as ideias da revolução de outubro considerando o sindicato e a central operária como um terreno comum a todos os militantes, mas que não pode ficar enfeudado a nenhuma corrente e que todos devem apoiar. O eixo das suas teses prende-se com a criação de uma organização separada das estruturas sindicais e a crítica à CGT de que «o sindicalismo se baste a si próprio como forma futura da organização social» .

A fraqueza orgânica da FMP é manifesta, com cinco conselhos maximalistas e um centro comunista em Lisboa, um centro comunista no Porto e um centro comunista em formação em Silves quando se deu o desaparecimento da Federação com a prisão de Manuel Ribeiro em dezembro de 1920. Antes, no mês de agosto, datam os primeiros ataques dos anarquistas à iniciativa maximalista de criação de uma Frente Única Revolucionária que admite transitoriamente a Ditadura do Proletariado e que é pela Revolução imediata. É exatamente nesta altura que os maximalistas lançam a ideia da «unificação do proletariado militante», mais necessária que nunca, que criará o Partido Comunista Português e votará a adesão à Internacional Comunista»” .

Ainda no mês de dezembro de 1920, com o desaparecimento da Federação Maximalista, reuniu-se uma Comissão organizadora dos trabalhos para a criação do Partido Comunista Português, que começou a elaborar as bases orgânicas da nova formação política em janeiro de 1921. Os seus militantes mais ativos provinham da FMP, onde se incluíam Manuel Ribeiro, António Peixe, Francisco Dias e outros ex-anarquistas, como Nascimento Cunha.

A 6 de março de 1921 tem lugar a Assembleia que elege a direção do PCP, na sede da Associação dos Empregados de Escritório. A sua primeira sede foi instalada na Rua Arco do Marquês do Alegrete, n.º 3-2.º Dt.º, em Lisboa.

O Partido Comunista Português é considerado um caso único na história do movimento operário internacional. A sua fundação não resulta de um poderoso movimento de massas, nem de uma cisão do Partido Socialista. A sua criação surge, como se viu, em função da revolução russa e da consciência que um número limitado de militantes sindicalistas possuía sobre as insuficiências da anarcossindicalista Confederação Geral do Trabalho. Mais tarde, uma cisão operada nas Juventudes Sindicalistas acabou por trazer ao PCP quadros muito experientes, como José de Sousa e outros, os quais terão uma grande importância na organização comunista nos anos futuros .

Os corpos diretivos do PCP, em março de 1921, passam a ser a Junta Nacional, o Conselho Económico e a Comissão Geral de Educação e Propaganda, enquanto a Junta Nacional das Juventudes Comunistas surge no mês de outubro do mesmo ano . Os sindicalistas que estiveram na base da formação e atividade inicial do PCP, muitos dos quais provinham como antigos dirigentes sindicais da geração formada nas lutas de 1910-12 e do imediato pós-guerra, eram apelidados pelos jovens das Juventudes Comunistas como «velhada pacata» dos 60 antigos sindicatos com 15 a 25 anos de serviço e que formavam a coluna dorsal do Partido.

Encontravam-se aí representados diversos sindicatos pelos seus mais ativos e históricos elementos: a Associação de Classe dos Empregados do Estado (Sebastião Eugénio, Nascimento Cunha, Teixeira Danton, Utra Machado, Grácio Ramos, Caetano de Sousa); a Federação Nacional dos Empregados do Comércio (José Corvo, Manuel Maria de Sousa, Francisco Rodrigues Loureiro, João Cabecinha, Augusto Machado); o Sindicato do Pessoal do Exército (José de Jesus Gabriel, José de Almeida, Silvino Ferreira); Sindicato do Pessoal do Arsenal da Marinha (Carlos Araújo, Abel Pereira); Sindicato Único das Classes Metalúrgicas (António Peixe, Raul Baptista, Júlio de Matos); Federação Nacional da Construção Civil (Joaquim Cardoso); Sindicato dos Manufatores de Calçado (Alfredo Monteiro); Associação de Classe dos Operários Alfaiates de Lisboa (Alberto Monteiro), etc.

Logo após a fundação do PCP foi aberta a inscrição para o recrutamento de novos membros, atingido o Partido em pouco tempo um milhar de filiados. As Juventudes, em outubro de 1921, já contavam com 260 inscritos. No dia 7 de julho de 1921 o Partido faz a sua apresentação pública num Manifesto, onde publica os 21 pontos da Internacional Comunista, definindo-se como «um organismo político evolucionário e administração política» e preconiza «a abolição total da propriedade individual», a «socialização integral das terras, das minas, das fábricas e oficinas e dos meios de circulação e consumo, entregando a gestão da produção às Federações de Indústria» .

Este Manifesto e a cisão das Juventudes Sindicalistas ditam o fim da «coexistência pacífica» entre a CGT e o novo PCP e que acabará por conduzir à primeira cisão no movimento operário e sindical português ainda durante a I República.

Ainda no ano de 1921 inicia-se a publicação de O Comunista, órgão do partido, e de O Jovem Comunista, órgão das Juventudes Comunistas (JC). Uma das principais frentes de luta dos comunistas passou a centrar-se na disputa e conquista do movimento operário e sindical à influência anarquista e pela sua adesão à Internacional Sindical Vermelha, ligada ao Komintern (ou III Internacional), com sede em Moscovo .

No Congresso Nacional Operário, realizado na Covilhã, em setembro de 1922, é derrotada a tese apresentada pelos Partidários da ISV, de orientação comunista, que preconizava a adesão da CGT à ISV. Mais tarde a CGT acabaria por aderir à anarquista Associação Internacional dos Trabalhadores, com sede em Berlim. Apesar de terem sido derrotadas as propostas dos Partidários da ISV, a influência comunista no movimento operário reforça-se cada vez mais com a formação de Núcleos Sindicalistas Revolucionários e que obtêm a adesão de muitos sindicatos.

O jovem PCP acabará por mergulhar numa grave crise de direção e que irá culminar na realização do seu I Congresso, em novembro de 1923. Em março ocorrera uma Conferência de militantes para aplicar as resoluções do IV Congresso da Internacional Comunista. Como os desentendimentos e a luta de tendências continuaram a IC envia a Portugal como delegado o suíço Humbert-Droz com o objetivo de reagrupar os militantes e preparar o congresso do partido. No congresso saiu reforçada a linha de Carlos Rates que obteve o apoio do delegado da Internacional, o qual passou a ser o 1.º secretário-geral do PCP, enquanto outros militantes, ou foram excluídos do partido (Caetano de Sousa e Alfredo Monteiro), ou foram suspensos por meses (José de Sousa, Pires Barreira, Aragão, Fontes, Cardoso e outros). Acabou por prevalecer a corrente que preconizava um partido de massas e o trabalho no interior dos sindicatos, em detrimento da conceção anarquizante de trabalho ilegal à base do terrorismo, atentados e assassinatos.

Nos anos seguintes as dificuldades partidárias a nível de organização, de militância e de implantação continuaram com altos e baixos, levando ao abandono do partido por parte de Carlos Rates no ano de 1925. Rates vai aproveitar um convite de O Século para fazer parte da sua redação auferindo mil escudos mensais.

No ano de 1926 o PCP realiza o seu II Congresso. Mas foi só no ano de 1929, em plena Ditadura Militar, com a reorganização de Bento Gonçalves , que se tornou no seu novo secretário-geral, que o PCP se transformará numa poderosa força política de massas e que irá resistir, nas duras condições de clandestinidade, a quase meio século de ditadura do «Estado Novo». No dia 6 de março de 2021 o Partido Comunista Português comemora um século de existência, luta e resistência.

João Vasconcelos | Professor de História e deputado pelo Algarve na Assembleia da República