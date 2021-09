Marketing Digital: in-house ou outsourcing?

O Verão está a acabar, a silly season está de partida e tipicamente esta é aquela altura do ano em que, de uma maneira ou de outra, somos forçados a «voltar à realidade». Tendo uma empresa já percebeu, sem margem para dúvidas, que é necessário desenvolver o marketing digital do seu negócio, e se é para meter a primeira e arrancar, esta parece-lhe a ocasião perfeita para o fazer.

E é! Mas uma nova questão impõe-se agora: vale a pena contratar uma empresa externa para o fazer? A resposta curta é: sim. Mas claro, eu sou suspeita! Vamos então avaliar o seu caso em particular e chegar à SUA resposta para esta pergunta.

Comece por analisar o tamanho da sua empresa e quanto está disposto a investir. Empresas mais pequenas (como a grande maioria daquelas que temos no Algarve) têm normalmente os seus trabalhadores no limite em termos de tempo disponível. Quantas horas por semana podem eles dedicar ao marketing digital do seu negócio? E quantos canais vai ter? Redes sociais só? Orgânico apenas (só a criação de publicações e partilha de posts) ou com publicidade também? Google Ads? E-mail marketing? SEO? Copywriting para blog, para o website, etc.? Não se esqueça que, se vai trabalhar com a prata da casa, vai ser necessário tempo de aprendizagem para começar (e para acabar e, na verdade, durante o resto da vida, já que o marketing digital está permanentemente a mudar e há que conseguir acompanhá-lo para não ficar para trás). Está a começar a hiperventilar (e com boas razões para isso) e começa a afigurar-se-lhe difícil dar a volta à coisa assim, não é?

Ok, então com os empregados que tem não vai conseguir fazer isto, está visto. Simples, contrata alguém! Mas só uma pessoa, que os tempos não estão para grandes avarias, certo? Não se esqueça de, no anúncio para o recrutamento e na descrição das funções a desempenhar por esse almejado novo trabalhador, colocar que quer alguém com experiência em gestão de redes sociais, PPC (seja só Google Ads, Facebook e Instagram Ads, etc.), e-mail marketing, copywriting, design gráfico, web development (ou webdesign e programação, também serve), SEO, comunicação e se for bom (ou boa) em relações públicas e vendas, melhor ainda; falando obviamente, para além do português e do inglês, também francês (que é um mercado em expansão nesta região, pois claro!). Pronto, está feito! E agora uma perguntinha: acha que há alguém no mundo que faça bem (atenção que esta é a palavra mais importante desta frase) tudo isto? É que se sim, está redondamente enganado.

Uma mesma pessoa dificilmente fará bem (mais uma vez atenção, por favor, à importância desta palavra na frase), por exemplo, PPC (anúncios pay-per-click, como os Google Ads) e criação de conteúdo (gráfico ou escrito), ou SEO e comunicação, ou gestão de redes sociais e outra coisa qualquer. E é aqui que reside a grande vantagem de uma agência de marketing: ela tem diferentes profissionais, especializados em cada uma destas coisas. Estes profissionais, para além de estarem em constante formação e aprendizagem (coitados, também não têm escolha, pois como lhe disse antes esta é uma área em permanente desenvolvimento e em que o que se fazia hoje, amanhã pode não ser forçosamente benéfico), têm também normalmente acesso a ferramentas especializadas. As agências normalmente investem em software especializado e têm já criados planos eficientes de funcionamento para cada questão e canal específico do marketing digital, de forma a maximizar o que fazem por cada cliente (e o seu próprio tempo, claro). Sem esquecer, obviamente, que se lhes faltar algum complemento para uma situação específica, têm, em regra, uma boa rede de contactos que lhes permite lá chegar com facilidade (parceiros com quem normalmente já trabalham quando precisam, contactos privilegiados, etc., etc.). Pode dizer que consegue fazer o mesmo?

«Nã, nã, nã, eu quero alguém aqui dentro, que entenda profundamente o negócio, os produtos e serviços, que vista a camisola e respire a cultura, a visão e a missão desta empresa.», dir-me-á. Certo; compreendo perfeitamente. Mas o que o leva a pensar que a agência que contratar para tratar do marketing digital do seu negócio não o vai fazer também? Talvez até mais do que um seu empregado. E sabe porquê? Porque ao contrário de si e dos seus funcionários, ela (a agência) não vai fazer este trabalho com o coração, mas sim com a cabeça: a emoção não entra nesta equação. E sabe o que isto quer dizer? Quer dizer que vai estudar a sua empresa de fio a pavio (e isto inclui os seus produtos, serviços, canais de venda, clientes, personas e mercado ou mercados) e delinear o melhor plano para aumentar as suas vendas, ganhar exposição, gerar confiança online ou atingir seja qual for o objetivo a que se propôs. Quer também dizer que, quando houver uma chatice no seu escritório ou loja, entre si e um empregado ou entre dois dos seus trabalhadores (e há sempre porque somos todos só humanos), isso não a influenciará e ela (a agência) continuará a fazer o trabalho para que a contratou de forma isenta e distanciada de tudo isto. Quer dizer que quando um seu cliente lhe der uma má avaliação online, ela (a agência) não vai perder a calma e mandá-lo para aquele «sítio que eu cá sei» mas vai responder ponderada e cuidadamente, transformando aquele mau review ou comentário em algo positivo para os que o lerem a seguir (mesmo se a resposta do «vá para o ….» fosse a única que o tal cliente merecesse!). Quer dizer que ela (a agência) não se vai apegar ao seu website, conteúdo, ou seja lá o que for que lhe levou tantas horas e tanto esforço a criar, e resistir quando for altura de o mudar porque, por exemplo, o Google «mudou as regras do jogo outra vez».

E se ainda não está convencido, deixe-me «ir-lhe à carteira» (que é onde dói mais a todos os empresários!). Quanto lhe vai custar um novo funcionário, assumindo que encontra o tal homem ou mulher dos sete instrumentos que consegue fazer, de forma sublime, tudo o que é preciso ao nível do marketing digital e ainda tira cafés que é um mimo (e já agora se puder ser, eu também gostava de ter o n.º de telemóvel dessa pessoa, por favor, que alguém assim dá sempre um jeitaço seja lá onde for!)? Esqueça as contribuições para a segurança social, os impostos, o computador, softwares e tudo o mais que tem que desembolsar por um novo empregado e foque-se só no salário mensal líquido. 600 €? Parece-me pouco por alguém com tanta expertise… 800 €? 1000 €? E quanto lhe custaria uma avença para o seu negócio com agência de marketing digital, tem ideia? Se calhar com os tais 600 € ou 800 € por mês faz um festão e a isto não acresce nem segurança social, nem outras contribuições, nem novo computador, nem quaisquer outros custos adicionais àquilo que contratar. E a melhor parte é que na verdade está a contratar três ou quatro ou cinco pessoas especializadas em diferentes áreas (super) específicas dentro do marketing digital pelo preço de uma (menos do que isso, na realidade!). Começa a fazer sentido para si? Ao fim e ao cabo, é só matemática, pura e dura!

É óbvio, que há empresas que dada a especificidade daquilo que fazem, precisarão sempre de ter alguém «técnico» in-house. Mas neste caso, porque não optar por um regime misto? Mantém a tal pessoa dedicada dentro da empresa a criar conteúdo especializado (para o website, para o blog, para as publicações das redes sociais ou para as newsletters, por exemplo) e subcontrata uma agência para tratar de áreas-chave, também elas mais exigentes a nível técnico, como a publicidade online (nas redes sociais, Google Ads, etc.) ou o SEO.

Em resumo, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para o seu plano de negócio ou plano de marketing. Consegue atingir os objetivos nele constantes sozinho (in-house) ou será melhor maximizar o investimento (que vai ter que fazer, dê lá por onde der) e pedir ajuda externa (outsourcing)?

E, se por acaso, não tem nenhum destes dois planos para o seu negócio, guarde esta página nos favoritos do seu browser (para depois cá voltar mais facilmente) e vá tratar disso antes de mais nada. Se não sabe como o fazer, então não hesite, que neste caso não há dúvida alguma: é hora de contratar uma agência que lhe crie um plano de marketing digital para o seu negócio. Ontem, por favor! Que o Verão está a acabar e a formiguinha sabe que tem que se preparar para o Inverno que aí vem, mesmo que seja um de temperaturas mais ou menos amenas, como estes que temos aqui no reino dos Algarves!

Adriana Silva | Especialista em Comunicação e Marketing Digital

yourdigitalclarity.com