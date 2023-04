Adeus mundo cruel… anda por aí uma IA que nos quer matar!

Nos últimos tempos muito se tem falado de Inteligência Artificial (IA) e de como ela se está a preparar para dominar o mundo. Ou pelo menos, para tirar o emprego e o ganha-pão a muito profissional de marketing digital, é o que é (que hoje sinto-me dada ao dramatismo)!

Há uma destas IA em particular que, dia sim, dia também, aparece na imprensa e na boca de influencers e outras personalidades (mais, ou menos) relevantes da sociedade – o ChatGPT. Eu cá não sou de intrigas, claro está, mas parte de mim não consegue deixar de pensar que, para além da curiosidade natural que nos leva a falar de coisas novas quando elas aparecem, há para aqui mais qualquer coisa. Quiçá, até uma campanha de marketing muito bem trabalhada e com algum orçamento (!) o que, na verdade e enquanto profissional do marketing digital, me parece muito bem. Eu cá, note-se, ainda não recebi nada para promover esta “criatura”, mas (senhores do ChatGPT) estaria disponível para o efeito, até porque todos temos que fazer pela vida!

Mas não divaguemos. Será que as IA deste mundo (sim, porque há mais do que uma) vão mesmo ser a ruína dos copywriters, designers e outros profissionais de marketing digital?

Enquanto criadora de conteúdo (ou copywriter, que é mais trendy!) não consigo deixar de franzir o sobrolho a qualquer robozeco (de meia tigela!) com a mania que é capaz de vir para aqui escrever e fazer o mesmo que eu. Mas passada a ofensa inicial, se me puser a pensar, a verdade é que esta área em que trabalho (o tal, muito em voga, marketing digital) é por si só algo relativamente recente. Senão vejamos: há coisa de 20 anos, quem é que achava que iam haver pessoas que seriam contratadas para trabalhar as redes sociais de uma empresa (lembrem-se que o LinkedIn, por exemplo, surge apenas em 2003, o Facebook em 2004 e o Instagram em 2010)? Gente cuja função é criar textos, imagens, vídeos, etc., para paulatinamente ir fazendo, nestas plataformas, publicações, stories, reels e anúncios em nome dos diferentes negócios de forma a promovê-los, gerar leads e aumentar as suas vendas. Pois é… mas passados 20 anos, cá estamos!

Ora, enquanto seres humanos, o nosso tempo é limitado – todos temos 24 horas por dia para viver e nem mais um segundo. E nessas 24 horas temos que encaixar o trabalho, a família, os amigos e, claro, algum descanso e tempo pessoal (para não darmos todos em loucos, ou pelo menos não acrescer à loucura!). Criar conteúdo, seja ele texto ou imagem e vídeo, consome tempo… bastante tempo. Mas se se utilizar uma destas IA para criar um primeiro rascunho do que se quer escrever, consegue-se poupar algum desse tempo, já que o texto-base é criado por ela (ou ele, ainda estou a decidir como lhe chamar) e só teremos depois que o ir aprimorar. Isto é ainda mais interessante se estivermos a falar de publicidade (Google Ads ou Meta Ads, por exemplo) em que o n.º de caracteres a usar é limitado. E o mesmo se pode dizer da criação de imagens com IA como o DALL·E 2 ou a recentemente lançada (ainda que só em versão beta) Adobe Firefly. Será possível que, talvez, estas IA bichos-maus, sejam afinal um bom complemento ao nível do marketing digital – algo que trabalhe com estes profissionais e não em vez deles?

Acredito piamente que nada nunca poderá verdadeiramente substituir o Homem e a sua criatividade. Essa maravilhosa capacidade de imaginar, criar, inventar que é tão só e inatamente nossa. E não estou, por um segundo que seja, a sugerir que se despeçam todos os copywriters, gestores de redes sociais, designers ou outros profissionais desta área (até porque isso significava que eu ia ficar sem trabalho e isso agora não me dá jeito nenhum). Estou simplesmente a insinuar que talvez seja importante adaptarmo-nos (essa também fabulosa capacidade que os humanos têm e que nos permitiu ir progredindo até chegarmos aos dias de hoje) e abraçarmos a mudança, aprendendo a trabalhar com ela e usando-a em nosso benefício. Muito possivelmente daqui a outros 20 anos (ou talvez bastante menos) haverão novas profissões (sim, Veranika, you called it!) que a maioria não concebe, mas com que hoje alguns já sonham (esses que nunca serão obsoletos ou desnecessários – os visionários, os sonhadores, os que não temem o novo e o desconhecido). Gente que vai conduzir, guiar, inspirar as IA deste mundo (para que elas produzam os tais textos ou imagens) que hoje receamos que nos venha roubar o emprego.

É que, se há algo garantido, é que a humanidade está em permanente evolução (nem sempre positiva, mas isso não vem agora para o caso). E nas últimas décadas, esta evolução acontece cada vez mais depressa. Então, talvez, em vez de darmos uma de “velhos do Restelo”, o mais sensato seja tentarmos manter-nos um passo à frente destas mudanças e aprender a usá-las em nosso proveito quando ainda estão a dar os primeiros passos. Quem sabe não encontro uma nova profissão para mim como “treinadora de IA geradora de conteúdo”!

Ainda assim, e por via das dúvidas, fui perguntar ao bicho, se ele ia acabar com os copywriters deste planeta. Eis o que ele me respondeu (supostamente em português de Portugal):

“O ChatGPT, como um modelo de linguagem de IA, é projetado para gerar texto em linguagem natural com base em instruções de entrada e exemplos de seus dados de treinamento. Embora seja capaz de produzir conteúdo escrito de alta qualidade, não é capaz de criar ideias ou conceitos originais por conta própria.

Por outro lado, os copywriters usam sua criatividade e experiência para criar conteúdo único e envolvente, adaptado a um público ou propósito específico. Eles trazem um toque humano e uma compreensão profunda da linguagem e persuasão para seu trabalho, o que não é algo facilmente replicável por um modelo de IA.

Na verdade, o ChatGPT pode ser uma ferramenta útil para copywriters, fornecendo inspiração e ideias para conteúdo, auxiliando na pesquisa e até mesmo gerando rascunhos que podem ser aprimorados e editados por redatores humanos. Em última análise, a relação entre modelos de linguagem de IA e copywriters é de colaboração, em vez de competição, já que cada um traz suas próprias habilidades e conhecimentos para a mesa..”.

Lindo menino! Assim já fico mais descansada!

Adriana Silva | Especialista em Comunicação e Marketing Digital

yourdigitalclarity.com