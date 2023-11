Vitra Clinic tem novos serviços que «complementam» a medicina dentária

A Vitra Clinic, em Lagoa, não é apenas mais uma clínica de medicina dentária. Agora tem também medicina geral e terapia da fala.

Ir ao dentista já não é como antes. Quem vem alterar o conceito é a Vitra Clinic, em Lagoa, que decidiu alargar os seus serviços a novas áreas. A partir de agora, os clientes poderão marcar consultas de medicina geral e familiar, estética não-invasiva e ainda terapia da fala, tudo no mesmo espaço.

Esta é uma ideia que os fundadores, Ana Pragosa e Sérgio Tavares de Sousa, tiveram quando projetaram as instalações, por isso, o consultório do dentista tem uma sala disponível apenas para este fim, que será partilhada pelo médico de clínica geral, Ângelo Afonso, e pela terapeuta da fala, Tânia Francisco, ambos profissionais com experiência no Algarve.

Enquanto o Ângelo Afonso exerce medicina em diversos locais, entre os quais o Centro de Saúde de Portimão e também nalgumas clínicas, onde disponibiliza um acompanhamento de saúde infanto-juvenil, mental e materna bem como de doenças crónicas e agudas, a colega Tânia Francisco tem um vasto conhecimento em casos com perturbações dos sons da fala, articulatórias, de leitura e escrita, dislexia, atrasos no desenvolvimento da linguagem, entre outras patologias.

«As consultas são para todas as idades e podem ser marcadas em qualquer dia», explica Ana Pragosa ao barlavento, sublinhando a importância de ter vários serviços disponíveis. «Consideramos este acréscimo uma mais-valia, tornando tudo mais fácil, próximo

e imediato» para os pacientes.

Dependendo da urgência, a consulta será agendada de acordo com a disponibilidade do médico e do paciente. Ainda que ambos os profissionais tenham dias fixos na clínica, existe flexibilidade para o atendimento em datas a definir.

De acordo com a fundadora da Vitra Clinic, esta alteração «vai contribuir para um atendimento eficaz e personalizado», sendo que «há uma complementaridade de todos os serviços que funcionam como um todo».

Em relação à inserção de consultas de medicina geral, foi também uma decisão fácil. Agora, é possível fazer um check-up de rotina sem ter de esperar meses por uma vaga e acompanhar, de perto, o crescimento das crianças, numa região em que «há tanta falta de médicos e de resposta aos pais».

Também para utentes estrangeiros esta é uma vantagem, permitindo uma resposta mais simples e rápida quando ainda não estão integrados no funcionamento do sistema de saúde português.

No caso da terapia da fala, não houve dúvidas em incluir este serviço dado que, muitas vezes, as dificuldades estão relacionadas com a formação dos maxilares e problemas de respiração.

«Há muitas situações, tais como o crescimento dos maxilares, que estão diretamente relacionadas com problemas de respiração que, por sua vez, também se refletem na forma como as crianças pronunciam os sons», esclarece Ana Pragosa, ao recordar que anteriormente, quando detetavam estes problemas, reencaminhavam os utentes para outras clínicas.

Na medicina dentária «usamos aparelhos funcionais que vão estimular ou fazer algumas alterações no crescimento e a terapia de fala é um coadjuvante muito importante para que as crianças possam desenvolver respostas mais eficazes. Uma coisa complementa a outra», realçou a cofundadora da Vitra Clinic.

Enquanto a terapia da fala enriquece a medicina dentária dos mais novos, a estética exerce uma função semelhante nos adultos.

«Os dentes podem estar perfeitos, mas o sorriso está sempre englobado por tudo o resto, por isso, decidimos incluir tratamentos de estética, essencialmente no rosto» expressou a médica dentista ao frisar que «pequenos ajustes podem fazer toda a diferença no estabelecimento da autoconfiança».

Entre os tratamentos de beleza, rejuvenescimento e harmonização facial disponibilizados estão a toxina botulínica, mais conhecida como botox, peelings químicos médicos, mesoterapia capilar, escleroterapia, radiesse, bioestimulador sculptra, entre outros.

Ser «uma clínica de referência» é o objetivo dos proprietários que pretendem «dar às famílias uma resposta completa às suas necessidades básicas», de forma regular, criando uma ligação entre a medicina dentária e familiar, o que permite também um acompanhamento regular do crescimento das crianças.

O início desta nova fase na Vitra Clinic deixa não só os fundadores entusiasmados como todos os profissionais que integram a equipa.