A Up Clinic juntou-se ao Grupo Hospital Particular do Algarve (HPA) para levar até à região a mais avançada medicina estética e cirurgia plástica.

Desta parceria surge a nova marca UP HPA, para todos aqueles que procuram tratamentos de correção ou rejuvenescimento facial, remodelação corporal ou capilar.

A UP HPA traduz uma forte aposta do Grupo HPA e da Up Clinic, aproveitando as sinergias entre a especialização internacional da Up Clinic, uma referência nacional, e a cobertura regional e experiência do Grupo HPA Saúde. Uma união que é sinónimo de garantia de excelência na promoção de saúde e bem-estar.

«A união da Up Clinic com o grupo HPA, demonstra a seriedade que ambas as instituições encaram o panorama da cirurgia plástica, estética e capilar, a nível nacional, permitindo que a região do Algarve esteja dotada do melhor que a ciência tem para oferecer», afirma Tiago Baptista Fernandes, diretor clínico da cirurgia plástica da UP Clinic e coordenador clínico da UP HPA.

A UP HPA vai utilizar as instalações das várias unidades do grupo HPA. As consultas são dadas na Clínica Particular do Algarve, no Algarve Shopping, na Guia, na Clínica Particular de Vilamoura e no Hospital Particular do Alvor; e as cirurgias realizadas no Hospital das Gambelas, em Faro e no Hospital do Alvor. Todo o processo de agendamento de consultas ou procedimentos é realizado pelo call center do HPA ou da Up Clinic.

A equipa médica terá a coordenação de Tiago Baptista Fernandes, na cirurgia plástica, acompanhado por David Rasteiro e Rui Lima.

Na medicina estética é composta pelos médicos Vítor Figueiredo, Ricardo Graça e Patrícia Gandolfo. Mais médicos do grupo HPA deverão integrar a UP HPA no futuro próximo.

«A UP HPA é o registo de uma parceria entre o Grupo HPA Saúde e a UP Clinic que oferece à região do Algarve um serviço de excelência e segurança em Cirurgia Plástica e Medicina Estética. Com profissionais dedicados e experientes e com instalações e serviços acreditados pelos mais altos padrões internacionais, onde será possível encontrar a resposta para os problemas de quem nos procura ou a materialização dos seus sonhos de melhoria da sua imagem corporal», refere Paulo Vieira de Sousa, presidente do Conselho Médico do grupo HPA.

O Algarve passa assim a disponibilizar de procedimentos de última geração na área da cirurgia plástica do corpo, mama, cara, e capilar, e na área da medicina estética, destacando-se a oferta premium da UP Clinic como o Bodysculpting, o Mommy Makeover, o Rejuvenescimento Lipoestaminal, a Mamoplastia de Aumento, o Rejuvenescimento facial não cirúrgico ou os transplantes capilares.

A Up Clinic apresenta-se com um novo conceito de saúde integrado, focado em aumentar a autoestima e em promover o bem-estar físico, psicológico e social através de procedimentos corretivos e preventivos para atingir e manter o bem-estar; com a adoção de estilos de vida saudáveis.

Este conceito de saúde nasceu na Cirurgia Plástica e Medicina Estética, mas guiado pela inovação que marca o seu ADN, juntou o Smart-aging, a Nutrição, a Ginecologia, os mais avançados equipamentos da indústria e a atividade física de modo a prestar uma experiência de saúde integrada baseada no desenvolvimento de um estado completo de bem-estar físico, psíquico e social.