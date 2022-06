Unidade de Terapia Familiar do Algarve celebra 15 anos a ajudar casais

A Unidade de Terapia Familiar da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve comemora, esta quarta-feira, dia 22 de junho, 15 anos de atividade.

Ao longo deste tempo, a equipa de terapeutas familiares já ajudou 1040 famílias, casais e casais pós-divórcio.

A Unidade de Terapia Familiar (UTF) iniciou a sua atividade em 2007 em Faro, surgindo como base de um Projeto realizado por dois terapeutas familiares, Pedro Teigão e Alexandra Alvarez.

Com a criação deste serviço de saúde público, único a nível estatal vocacionado apenas para a terapia familiar e de casais, o objetivo centra-se em dar uma resposta institucional, oferecendo uma consulta destinada a atender famílias em crise, e ao dispor de médicos de família das Unidades de Saúde Familiares (USF) e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), do distrito de Faro.

Hoje é coordenada por Pedro Teigão, com uma equipa de quatro terapeutas familiares, a UTF conta já com um conjunto de 1040 famílias e casais ajudados.

Sempre com a máxima confidencialidade, a equipa de terapeutas trabalha com aquilo que as famílias levam para as consultas de modo a fazer acreditar que têm as capacidades para ultrapassar os seus problemas.

Estas consultas são confidenciais, sem custos e os utentes podem ser referenciados pelo seu médico de família ou autorreferenciarem-se através de email (utf@arsalgarve.min-saude.pt).