Quatro dicas infalíveis para recuperar o brilho e suavidade da pele

Quatro dicas infalíveis para que a sua pele recupere o brilho e a suavidade perdida durante os meses mais frios.

Como órgão mais extenso do nosso corpo, a pele é aquilo que mais exposto está às agressões externas, especialmente quando se entra no inverno.

Da mesma forma que ajudam a desencadear fenómenos de erosão na paisagem, o frio, o vento e a chuva do inverno têm um forte impacto no estado da nossa pele, sobretudo das mãos e da face pela sua maior exposição aos elementos.

A menor humidade no ar, a lavagem do corpo com água mais quente do que o habitual e as condições climatéricas acabam por contribuir para o ressecamento excessivo da pele ficando esta mais suscetível ao aparecimento de alergias e doenças de pele como a dermatite seborreica (caspa), a dermatite atópica (que provoca prurido e erupções) ou a psoríase (que causa vermelhidão e descamação).

Para além destas doenças, a exposição ao sol de inverno e a não utilização de protetor solar pode acabar por, em situações limite, por provocar cancro de pele.

Com uma boa alimentação equilibrada, peças de vestuário protetoras e a utilização de cremes e serums hidratantes, estes tipos de problemas podem ser mitigados, mas nada fará tão bem à pele como a entrada na primavera, desde que se tomem os devidos cuidados.

No momento em que março já bate à porta com o seu anúncio de primavera e o frio parece estar a abandonar Portugal, é altura de se ver livre da pele seca do inverno e adoptar novos cuidados para que a sua epiderme recupere o brilho e a suavidade perdida durante os meses mais frios. Como? É o que lhe vamos dar a saber com estas quatro dicas infalíveis. Tome nota!

Quatro Dicas infalíveis para recuperar o brilho e suavidade da sua pele depois do frio do inverno