PSD denuncia falta de pediatras na urgência do Hospital de Faro

«Ao longo de quatro dias», segundo os deputados social-democratas.

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos, emitiram hoje uma nota onde revelam ter tido conhecimento «da ausência de Pediatras na Urgência Pediátrica da Unidade de Faro, pertencente ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), ao longo de quatro dias».

Segundo os parlamentares, «a falta de pediatras começou a sentir-se na quarta-feira, entre as 9h00 e as 21h00, e volta a repetir-se hoje, dia 2, amanhã, dia 3, e novamente no dia 6 de junho, sempre no mesmo horário».

Os deputados social-democratas lembram que «a falta de especialistas tem sido recorrente no distrito de Faro», lamentando «que o Governo nada faça para resolver os problemas existentes na região».

«Aliás, no debate da proposta de Orçamento do Estado, a Ministra da Saúde orgulhou-se do estado da saúde em Portugal, apresentando um país das maravilhas. Pelos vistos, para este executivo, o Algarve não faz parte do país, já que os problemas continuam por resolver e têm, até, aumentado», denuncia o PSD.

A concluir, os três deputados elencam que «a construção do Hospital Central do Algarve será fundamental, mas até lá é necessário um reforço dos meios humanos no CHUA que permita uma prestação de cuidados de saúde dignos para o Algarve e para os algarvios».