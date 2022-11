Olhão volta a ter serviço de farmácias em disponibilidade

A partir de janeiro de 2023, as farmácias de Olhão voltarão a disponibilizar aos munícipes o serviço em disponibilidade após as 21h00.

A medida foi anunciada no final de uma reunião que decorreu esta quarta-feira, dia 9 de novembro, entre o município de Olhão, as farmácias do concelho e a Associação Nacional de Farmácias.

No final do encontro, o vereador com o pelouro da Saúde, Ricardo Calé mostrou-se satisfeito com o regresso deste serviço, «uma importante conquista para o acesso à saúde no concelho, fruto de um esforço conjunto das farmácias, da associação e do município».

Assim, já a partir de janeiro, volta a ser possível aos olhanenses adquirirem medicamentos a partir das 21h00 em Olhão, bastando, para isso, dirigirem-se à farmácia que se encontre de serviço em disponibilidade nessa noite.