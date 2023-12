O Espaço Mobilidade fez um total de 3432 intervenções de fisioterapia no concelho de Alcoutim ao longo de 2023, segundo a Odiana.

O Espaço Mobilidade, fruto da colaboração entre a Fundação Galp, a Odiana – Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana e o município de Alcoutim, apresenta um balanço anual do ano de 2023, marcado por realizações significativas e um compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos munícipes de todo o concelho de Alcoutim.

Ao longo do ano, um profissional de fisioterapia desempenhou um papel crucial, sendo sucedido em setembro por outro especialista na área.

O Espaço Mobilidade, localizado em Martim Longo, proporcionou tratamentos essenciais, com intervenções especializadas a munícipes mediante apresentação de prescrição médica e avaliação prévia pela fisioterapeuta do município.

Destaca-se a realização de 44 tratamentos semanais a munícipes externos, além de 22 tratamentos destinados a utentes do Centro Paroquial de Martim Longo (Centro Dia e a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas). Constata-se então que no decorrer do ano de 2023, foram efetuadas um total de 3432 intervenções de fisioterapia.

As patologias mais comuns que motivaram a procura pelos serviços de fisioterapia foram predominantemente de origem músculo-esquelética, abrangendo condições como lombalgia, cervicalgia, cervicobraquialgia, tendinites, roturas do ombro, roturas musculares nos membros inferiores, artroses gerais, espondilite anquilosante, entorses, hérnias discais e recuperação pós-cirurgia (próteses e sequelas pós-cirúrgicas).

Também foram atendidas patologias relacionadas com a imobilidade prolongada, incluindo plagiocefalia, patologia respiratória e paralisia cerebral na Pediatria, além de condições neurológicas como paralisia facial, acidente vascular encefálico, Alzheimer e Parkinson.

O serviço prestado é totalmente gratuito para os residentes do concelho, exigindo apenas residência no concelho de Alcoutim e prescrição médica.

O Espaço Mobilidade reafirma o seu compromisso em proporcionar serviços de excelência e contribuir para a qualidade de vida da comunidade de Martim Longo, verificando-se um serviço fundamental e com um balanço bastante positivo.