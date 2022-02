Novo protocolo promove literacia em saúde junto dos idosos de Loulé

Loulé junta-se a Alcoutim, Castro Marim e Tavira.

O município de Loulé celebrou um protocolo de colaboração com a Plataforma Saúde em Diálogo, entidade responsável pelo projeto «Espaço Saúde 360º Algarve», que pretende promover a literacia em saúde em idosos de grupos mais vulneráveis.

Destinado à população com mais de 65 anos, com baixo nível de escolaridade, numa situação socioeconómica desfavorecida e em maior risco de isolamento, este é um projeto inovador que pretende «favorecer os determinantes comportamentais inerentes a um estilo de vida saudável, através de uma abordagem integrada e centrada no cidadão e assente em parcerias e colaborações locais, e com avaliação do impacto na qualidade de vida e bem-estar de cada pessoa».

Melhoria do bem-estar físico e psicológico, monitorização do estado de saúde ou a gestão quotidiana da mediação são algumas das mais-valias que o «Espaço Saúde 360º Algarve» trará aos louletanos, que irão beneficiar de iniciativas como sessões e workshops de alimentação saudável, conversas com profissionais de saúde, encontros com associações de doentes ou atendimentos psicossociais individuais.

Após identificação da população passível de integrar o projeto, são avaliadas as necessidades em saúde do cidadão pela equipa técnica. É depois elaborado um Plano de Ação Pessoal 360º em conjunto com cada pessoa, tendo em conta as atividades dos vários eixos de intervenção: promoção e prevenção da saúde, gestão da doença crónica e navegação no sistema de saúde.

Segue-se a monitorização ao longo do seu percurso e a avaliação final do impacto da intervenção na qualidade de vida e bem-estar de cada cidadão.

«Associamo-nos hoje formalmente a esta iniciativa que acreditamos ser de grande relevância para a coesão social e territorial deste concelho. Este é um projeto que trará claros benefícios na melhoria da qualidade de vida e da saúde dos nossos concidadãos», sublinha o autarca de Loulé, Vítor Aleixo.

Além de Loulé também Alcoutim, Castro Marim e Tavira vão integrar este projeto financiado pelo CRESCAlgarve e pela Portugal Inovação Social.