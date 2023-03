Ministro da Saúde visitou os vários investimentos em curso em Loulé

Manuel Pizarro, ministro da saúde, realizou uma visita a Loulé para conhecer vários investimentos em curso no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A agenda para o concelho de Loulé da iniciativa «Governo mais Próximo», que rumou nos dias 1 e 2 de março, ao Algarve, teve como foco o sector da saúde.

Manuel Pizarro realizou uma visita a alguns investimentos em curso que reafirmam que, neste município, o SNS encontra-se de boa saúde e que a parceria entre a administração central e local tem sido determinante, na quarta-feira, dia 1 de março.

Ainda durante a manhã, o ministro da Saúde chegou ao local onde está a ser construída a nova sede regional do INEM, edifício que terá como vizinhos o Quartel de Bombeiros e o Heliporto Municipal de Loulé.

A obra encontra-se em fase de acabamentos, prevendo-se a sua inauguração para o mês de julho. São 1,8 milhões de euros de um investimento «numas instalações extraordinárias», que incluirão um espaço para o CODU – Centro de Orientação de Doentes Urgentes, há alguns anos afastado da região, um Gabinete de Coordenação de Enfermagem, estruturas de formação, assim como um a área de logística e de operações.

Com 42 meios de emergência pré-hospitalar em permanência, número que pode chegar aos 52 nos períodos de maior necessidade, o Algarve é, segundo palavras de Manuel Pizarro, «uma região onde é difícil a planificação de recursos».

Isto porque além dos residentes, «uma gigantesca população que procura a região sobretudo para fins turísticos», obriga a «um esforço grande de adaptação. Não tenho nenhuma dúvida que a nova sede regional do INEM vai reforçar muito as nossas condições de operação no dia a dia e a atração dos profissionais que nos faltam para termos uma resposta ainda mais robusta», considerou durante a visita à obra.

De seguida, e acompanhado por técnicos e responsáveis do município e do INEM, Manuel Pizarro foi ver de perto o local onde se encontra instalado o helicóptero daquela entidade.

O Heliporto Municipal está neste momento a ser ampliado, por forma a permitir que futuramente aqui operem seis aeronaves. São 2,6 milhões de euros para melhorar esta infraestrutura fundamental na área da emergência médica e do socorro.

Da parte da tarde, a população de Almancil aguardava em peso o responsável governamental à porta da Extensão de Saúde para inaugurar o novo espaço requalificado.

Um momento que, como notou o autarca Vítor Aleixo, trouxe à memória a inauguração da sede da Junta de Freguesia de Almancil, no ano de 2001, pelo então primeiro-ministro António Guterres.

Foi no primeiro piso deste imóvel que durante anos funcionaram os serviços da Junta, enquanto que o piso térreo esteve desde sempre destinado à saúde.

Agora, todo o edifício localizado na Rua Manuel dos Santos Vaquinhas passa a albergar a Extensão de Saúde de Almancil. Numa área total de 200 metros quadrados (m2), a intervenção de ampliação das instalações da saúde contemplou a criação de uma sala de espera, de um balcão de atendimento e de oito gabinetes médicos.

«A população de Almancil merece! É uma população jovem, com muitos imigrantes, muitas pessoas que não têm raízes na terra, e os cuidados de saúde são extremamente importantes», disse o autarca Vítor Aleixo, que agradeceu também o apoio da Junta ao possibilitar que a obra fosse feita.

Por sua vez, o ministro com a pasta realçou a iniciativa da autarquia, que custeou a totalidade dos trabalhos, em perto de 300 mil euros.

Perante uma plateia composta maioritariamente por quem aqui trabalha e por utentes, Pizarro sublinhou a importância desta intervenção em termos de «condições para que os profissionais trabalhem melhor, com mais segurança e mais qualidade, e para que as pessoas sejam melhor atendidas».

Neste momento inaugural, o autarca de Loulé transmitiu ao ministro uma mensagem do responsável desta unidade, o médico Diogo Dias, relativa ao pedido de «mais médicos e enfermeiros».

Em resposta, o responsável governamental garantiu que «estaremos atentos a isso e daremos resposta».

Mas colocou a tónica também na necessidade de aumentar a formação de profissionais, nomeadamente com o reforço da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve.

«Em 2022, admitimos nos hospitais e centros de saúde do Algarve o maior número de sempre de jovens internos em formação, quer na geral, quer nas especialidades. O primeiro passo para os fixar é formá-los cá. Temos que criar mecanismos de atração».

Estas palavras do ministro estão em consonância com os alguns dos projetos estruturantes que a autarquia de Loulé tem vindo a preparar nos últimos anos.

Durante o seu discurso, o presidente da Câmara de Loulé deu nota das «metas extremamente ambiciosas» do município no campo da saúde, nas áreas da investigação médica e clínica e da investigação do envelhecimento ativo, no âmbito dos dois projetos nascidos da parceria estratégica do ABC – Algarve Biomedical Center com o Município de Loulé, um em Loulé, outro em Vilamoura.

Fruto de mais uma parceria entre a autarquia e o ministério, este périplo de Manuel Pizarro pelo concelho de Loulé teve ainda uma passagem pela obra da Unidade de Saúde de Loulé.

Este «avultado» investimento público, na ordem dos 5 milhões de euros, valor repartido pelo governo local (65 por cento) e do governo central (35 por cento), terá várias respostas: a valência administrativa do ACES Central.

A Unidade de Saúde Familiar «Lauroé» que, como recordou o presidente da Câmara Municipal de Loulé, «funcionou durante anos em contentores»; a Unidade de Cuidados à Comunidade «Gentes de Loulé»; e um Centro de Saúde Universitário, em articulação com a UAlg, que será o primeiro do país.

O ministro quis ainda observar, logo ali ao lado, como funciona o Centro de Saúde de Loulé, um dos principais da região. Percorreu alguns dos espaços e trocou impressões com profissionais e utentes.