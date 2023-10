Manuel Pizarro visitou Centro de Saúde São Brás de Alportel

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, visitou hoje o Centro de Saúde de São Brás de Alportel, e a nova USF da Villa.

Desde o dia 2 de outubro, o Centro de Saúde de São Brás de Alportel tem em funcionamento a nova Unidade de Saúde Familiar (USF), que garante médico de família para todos os são-brasenses.

O ministro teve ocasião de visitar, no terreno, os trabalhos em curso da obra de reabilitação do Centro de Saúde, investimento de cerca de 300 mil euros, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR); e de conhecer o projeto de construção do novo edifício que vai albergar a Unidade de Saúde Familiar da Villa, deslocando-se inclusivamente ao local onde será concretizado este grande investimento.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, sublinhou perante o ministro que a saúde é um pilar de ação da autarquia que tem procurado encontrar condições e soluções para superar dificuldades e garantir o melhor acesso aos cuidados de saúde à população tanto para o tratamento de doenças como para a promoção da saúde.

Nesse sentido, Vitor Guerreiro vincou que a transferência de competências do Estado para o Município nesta área é um desafio que o Município abraçou convicto de que é uma mais-valia para a comunidade e para os profissionais de saúde.

Destacando algumas iniciativas em curso, como a reabilitação do Centro de Saúde de São Brás de Alportel e o projeto de construção da Unidade de Saúde Familiar da Villa, que só por si já representam um investimento perto dos 2,5 milhões de euros, Vitor Guerreiro recordou que o concelho tem atualmente todos os médicos de família necessários para atender os são-brasenses e afirmou que «estamos a fazer investimentos públicos nesta área sem precedentes».

Após a intervenção de Vitor Guerreiro e da apresentação digital do projeto da nova Unidade de Saúde Familiar da Villa, o Ministro Manuel Pizarro não escondeu a sua satisfação por ver a concretização das políticas que tem vindo a defender na promoção da saúde para todos e da aposta na proximidade e por ver o «PRR em pleno movimento», como referiu, sublinhando que o programa consiste justamente na concretização de obras e de investimentos que são colocados ao serviço das pessoas.

«A descentralização, através da transferência de competências, já está a ajudar a acelerar a concretização destes projetos, criando uma proximidade maior com a comunidade e os serviços públicos de saúde».

Manuel Pizarro elogiou ainda os vários projetos implementados no concelho com vista à promoção da saúde, que deve ser o caminho certo.

Para o ministro da Saúde, este é um trabalho da maior importância em que o Serviço Nacional de Saúde tem um papel importante a desempenhar e que é preciso estender a todos os espaços da vida da comunidade.

A visita prosseguiu com uma visita às instalações do Centro de Saúde de São Brás de Alportel onde o ministro da Saúde teve oportunidade de contactar com os profissionais de saúde e conhecer as obras de beneficiação em curso e culminou com uma deslocação à Rua das Comunidades, ao Quarteirão Fonte Maria, a norte da vila, onde irá nascer o futuro edifício da USF, que se pretende que seja uma realidade em 2024.