O Hospital Lusíadas Albufeira tem disponível uma cirurgia inovadora com recurso a laser para o tratamento das hemorroidas, que tem vindo a revolucionar o tratamento da doença.

A Unidade hospitalar torna-se pioneira, na região do Algarve, na utilização desta técnica que tem revelado ser eficaz e garante um pós-operatório praticamente indolor e um regresso precoce à vida normal.

Com uma incidência assinalável na população em geral, a doença hemorroidária constitui, em muitos casos, uma enorme condicionante à qualidade de vida de quem sofre com esta patologia. O cirurgião Eduardo Xavier revela que «a cirurgia no tratamento das hemorroidas é geralmente muito receada por ser sinónimo de um pós-operatório com dor violenta, recuperação penosa e possibilidade do aparecimento de complicações graves. Estes medos levam a que muitos doentes recusem o tratamento cirúrgico preferindo continuar a sofrer. Felizmente, e graças a este novo procedimento, este cenário não tem de ser uma realidade e tem, de facto, mudado a vida destas pessoas».

«A utilização de laser na cirurgia das hemorroidas é uma técnica consolidada, bastante eficaz, com excelentes resultados e que, além de não implicar internamento, garante um pós-operatório quase indolor não necessitando de pensos ou outros cuidados após a intervenção. Esta solução permite aos doentes um regresso precoce e fácil à vida normal», acrescenta o especialista.

Pela experiência já obtida, Eduardo Xavier afirma que «este procedimento inovador tem revelado excelentes resultados e um ótimo grau de satisfação testemunhado pelos doentes já operados. E, embora seja efetuada sob anestesia, por norma, o procedimento não exige internamento sendo a permanência no hospital limitada a apenas algumas horas», finaliza.

O Hospital Lusíadas Albufeira é a única unidade, no Algarve, a oferecer esta técnica que tem revolucionado o tratamento da doença hemorroidária.