CHUA asssinala Dia Internacional do Enfermeiro com várias palestras

«Enfermagem: Liderar, Formar e Inovar» é o tema das jornadas organizadas pelo Departamento de Ensino, Investigação e Inovação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), a decorrer nos dias 12 e 13 de maio, a partir dos auditórios das unidades hospitalares de Faro e de Portimão, e com transmissão online.

Realizada no âmbito do Dia Internacional do Enfermeiro, que se assinala a 12 de maio, a iniciativa contempla um vasto programa de palestras temáticas que têm como mote evidenciar a prática de enfermagem, nomeadamente a formação como veículo para uma tomada de decisão subsidiada na melhor evidência e a promoção de uma liderança que possa contribuir para alterações estratégicas na área da saúde, visando um crescente aumento da qualidade dos cuidados.

A saúde digital, aliada à inovação e a análise de resultados com base em indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem, são também alvo de abordagem nestas Jornadas.

Para além da apresentação dos vários temas em debate no programa, há ainda um espaço dedicado à apresentação de comunicações livres, cuja submissão dos resumos deverá ser efetuada online até ao dia 27 de abril.

De acordo com a organização, este evento traduz-se «numa oportunidade de partilha do conhecimento científico e na reflexão sobre as práticas e estratégias adotadas, na área da Liderança e Formação e como estas poderão influenciar a Inovação, onde as tecnologias de informação se afiguram como um novo paradigma nos cuidados de Enfermagem».

As inscrições podem ser efetuadas online, e o programa das Jornadas pode ser consultado aqui.