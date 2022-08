CHUA assinala cinco anos com homenagem a profissionais aposentados

No dia em que comemorou o 5º aniversário, 23 de agosto, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) homenageou os profissionais que se aposentaram no último ano em todas as unidades que integram a instituição.

À semelhança do ano passado, e com o objetivo de descentralizar as comemorações, a homenagem ocorreu em duas cerimónias, uma em Portimão, na parte da manhã, e outra em Faro, na parte da tarde.

Para além dos profissionais aposentados e dos diversos colegas que quiseram juntar-se a esta homenagem, estiveram presentes os membros do Conselho de Administração do CHUA, bem como a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, na cerimónia em Portimão, e a vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Josélia Gonçalves, na cerimónia em Faro.

Aproveitando o simbolismo desta data de aniversário, o Conselho de Administração do CHUA, quis voltar a expressar publicamente «todo o reconhecimento e gratidão a todos os profissionais que dedicaram as suas longas carreiras a esta instituição, e que agora se aposentaram».

A presidente do Conselho de Administração (CA), numa mensagem vídeo, agradeceu «o empenho e a dedicação ao longo dos percursos profissionais. Foi o vosso esforço que permitiu o sucesso do SNS no Algarve. Nós tudo faremos para continuar o vosso legado».

Ana Varges Gomes aproveitou ainda a oportunidade para destacar alguns projetos em curso, como é o caso do CHUA + Proximidade, do projeto da Valorização do Capital Humano e da renovação tecnológica em curso, consubstanciado, nomeadamente, na instalação de um novo equipamento de Ressonância Magnética, na aquisição de um microscópio cirúrgico para Otorrino e nalgumas obras de ampliação e melhoria de diversos serviços, como é o caso da Unidade de AVC e da Unidade de Cuidados Intermédios.

Na sua intervenção, Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, aproveitou a oportunidade para reconhecer o contributo de todos os profissionais da Unidade Hospitalar de Portimão, sublinhando que «este reconhecimento é absolutamente merecido, porque com a escassez de recursos humanos que temos têm feito autênticos milagres. Desdobram-se, são profissionais, vestem a camisola, lutam pela dignidade do SNS, defendem o SNS, e é isso que temos que continuar a fazer». Para terminar, a autarca portimonense reiterou «total disponibilidade da autarquia» para apoiar o CHUA, em prol dos seus utentes.

Também a vogal do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Josélia Gonçalves, aproveitou o momento para enaltecer o contributo de todos os profissionais. «Na região do Algarve, apesar das carências e recursos limitados, procuramos dar uma resposta adequada em saúde. E o vosso empenho, a vossa dedicação e a vossa abnegação, muitas vezes, tem sido o suporte e garantido o sucesso dos cuidados de saúde prestados. Portanto, eu só vos posso agradecer, em nome da ARS Algarve e da região, e em nome de quem por aqui passou a precisar da vossa ação», enfatizou.