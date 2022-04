Espaço Multifuncional de Intervenção e Reabilitação do Centro de Saúde de São Brás de Alportel entra em funcionamento.

No âmbito do trabalho desenvolvido em parceria entre o Município de São Brás de Alportel e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve em prol da qualidade dos serviços de saúde prestados à população, o Centro de Saúde de São Brás de Alportel acolhe desde dia 30 de março um Espaço Multifuncional com novas respostas na área da intervenção e reabilitação.

Um espaço que reforça a capacidade de resposta e apoio a crianças e jovens abrangidos nos projetos do Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) e do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).

O Espaço Multifuncional vai ser dinamizado com profissionais da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do Agrupamento de Centros de Saúde do Central (ACES Central), como: terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, psicóloga e fisioterapeuta.

A realização das obras de requalificação do novo espaço contou com o investimento por parte da ARS Algarve no total de 36.699,51 euros.

No futuro, o ACES Central pretende iniciar também neste novo espaço um projeto-piloto na reabilitação respiratória de utentes diagnosticados com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) que serão acompanhados por fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica nas áreas de cardiopneumologia e radiologia.

Importa referir que o Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) é um projeto regional da ARS Algarve implementado desde 2001, tendo já sido reconhecido a nível nacional como umas das boas práticas em Saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e tem como principais objetivos: colmatar as dificuldades de acessibilidade das famílias às consultas de saúde mental infantil, bem como proporcionar um atendimento no ambiente natural da criança, promovendo o estabelecimento de um trabalho em rede com as estruturas da comunidade, diminuir o tempo de espera para a consulta, respeitando sempre as necessidades das crianças e dos jovens no seu percurso de desenvolvimento.

O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) é um projeto nacional de 3 ministérios que visa garantir um conjunto de medidas de apoio integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, na área da educação, saúde e da ação social.