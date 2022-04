Centro de Referência do Cancro do Reto do CHUA tem novo website

Centro de Referência do Cancro do Reto (CRCR) do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) lançou um website completamente dedicado à valência e à patologia colorrectal.

O mês de março é o mês da campanha «Março Azul», que pretende sensibilizar para o cancro colorrectal, e por isso «considerámos que era a altura ideal para o arranque desta ferramenta que pretende facilitar a aproximação dos cuidados de saúde à população e a promoção da literacia em saúde», explica Edgar Amorim, coordenador do CRCR do CHUA.

Este website, que pode ser consultado aqui, está dividido em quatro áreas principais. A primeira, sobre o Centro de Referência, onde é facultada informação sobre a doença e sobre os serviços associados, tais como consultas e internamento. Nesta área o utilizador pode ainda conhecer a equipa multidisciplinar que compõe o CRCR.

A segunda área foca-se essencialmente nos meios complementares de diagnóstico disponíveis, tanto ao nível da radiologia como ao nível da gastrenterologia.

Segue-se a área dos tratamentos onde são apresentadas as várias opções de tratamento, cirúrgico e não cirúrgico.

Está ainda acessível uma quarta área, totalmente dedicada ao doente ostomizado, onde é fornecida informação, alguns ensinos e cuidados e ainda desmistificados alguns preconceitos sobre esta situação.

O CHUA é, desde 2016, Centro de Referência do Cancro do Reto. «Dispomos, desde então, de uma equipa multidisciplinar experiente e altamente qualificada, que dispõe de estruturas e equipamentos médicos especializados e que garante que os cuidados aos doentes são prestados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, em conformidade com a evidência mais atual e as melhores recomendações da comunidade científica», destaca a equipa do CRCR.

A Criação de Centros de Referência representa uma estratégia da Direção-Geral de Saúde, para a modernização e consolidação da especialização e defesa da qualidade das unidades hospitalares prestadoras de cuidados de saúde, em patologias consideradas importantes e de grande complexidade.

O Cancro do Reto é um problema de saúde pública com uma importante expressão em Portugal, com elevada incidência e com uma morbilidade e mortalidade significativas.

Em conjunto com a neoplasia do Cólon, constitui a neoplasia maligna mais frequente em ambos os sexos, com uma taxa de incidência global de 70,3 por 100.000 habitantes.