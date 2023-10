Alma’te: Portimão tem um novo espaço de terapias «zen e acolhedor»

Alma’te, de Débora Rio, abriu este mês em Portimão e tem vários serviços de massagens e terapias energéticas.

Motivada pela vontade de incutir nos outros hábitos diários focados no bem-estar físico e mental, Débora Rio abriu o seu espaço em Portimão onde disponibiliza vários serviços de massagens e terapias energéticas.

O gosto por esta área começou cedo. Desde pequena, gostava de fazer uma massagem à mãe depois do banho com cremes corporais por isso, e motivada pelo seu espírito empreendedor, fez várias formações e desempenhou funções em spas de cinco estrelas, clínicas de acupuntura e centros de estética para adquirir conhecimento «tanto a nível de relaxamento como na parte terapêutica».

Quando teve a ideia de abrir o seu próprio negócio não hesitou, decidiu arriscar e investir num local «zen e acolhedor» onde se respira tranquilidade e harmonia.

Desde que se entra, a sensação de que as preocupações «ficaram no exterior» é imediata não só pelo cheiro a incenso como pela decoração com tons neutros e elementos naturais.

Transmitir «calma e boa energia» fazem parte das prioridades de Débora Rio que, com um sorriso e boa disposição, pretende passar a mensagem de que «o amor próprio nunca pode ficar de lado e cuidar do corpo e da alma é cuidar da nossa saúde física e mental».

«Cuidamos dos outros todos dias, dos familiares e amigos, e damos o nosso melhor no trabalho e tarefas domésticas, o que pode fazer com que o corpo e a mente cheguem ao cansaço extremo», comentou ao sublinhar que «muitas vezes esquecemo-nos do que é mais importante: nós».

Relembra também a importância de conseguirmos «proporcionar-nos bons momentos e elevarmos a percepção que temos de nós mesmos» bem como de fazer massagens terapêuticas regulares que, nas suas palavras, devem ser vistas como uma «manutenção corporal» que ajuda a evitar problemas futuros.

Escolheu o nome «Alma’te» com o objetivo de «conectar a parte física e espiritual e de fazer com que as pessoas se amem e cuidem mais, de dentro para fora».

«O stress diário e as preocupações acumulam-se no corpo e criam tensão muscular, assim como má postura e movimentos repetitivos, o que pode levar a lesões», explicou ao acrescentar que «quem vê a massagem como luxo e não como prioridade pode, mais tarde, perceber que estava errado».

Além de serviços de massagens – com vantagens como o relaxamento corporal, alívio da tensão muscular e redução do stress e ansiedade –, neste espaço é também possível fazer terapias, limpezas espirituais, alinhamento de chacras e marcar consultas de tarot.

«O corpo não é o único que precisa de ser cuidado, a parte espiritual também exige atenção», frisou ao reforçar a importância do cuidado com ambos para alcançar a sensação de bem-estar.

O sentimento de «missão cumprida» quando o dia chega ao fim tem sido a motivação de Débora Rio que abraçou recentemente este desafio de abrir um negócio aos 25 anos.

A preocupação com estratégias para promover o espaço e evoluir como profissional é constante assim como a incerteza do futuro, contudo acredita que a determinação e resiliência «é meio caminho para o sucesso».

«A vida é feita de riscos e eu adoro arriscar e sair da minha zona de conforto. Não gosto de deixar nada por fazer por ter receio ou medo», destacou ao aconselhar a «seguirmos sempre os nossos sonhos».