ABC assina protocolo com Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano

Para promover a investigação, formação e a melhoria continua dos cuidados de saúde prestados à população.

O Algarve Biomedical Center (ABC) estabeleceu hoje, quinta-feira, dia 17 de março, uma parceria com a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), com vista à promoção da investigação, formação e a melhoria continua dos cuidados de saúde prestados à população.

Esta colaboração, firmada em Santiago do Cacém, terá uma duração de cinco anos e vai permitir a partilha de recursos humanos e técnicos entre ambas as partes. O ABC e a ULSLA vão apostar na formação dos profissionais, melhorar as condições de investigação clínica e translacional, mas também melhorar os cuidados de saúde, através da disponibilização dos serviços diferenciadores.

«Com esta parceria, pretende agregar-se recursos materiais e humanos, de modo a implementar projetos e soluções inovadores que permitam a melhoria contínua da prestação de cuidados à população», explica o ABC.