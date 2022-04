Pure Monchique Hotel traz novo conceito ao «coração» do Algarve

Nova unidade de alojamento está localizada na Villa Termal das Caldas de Monchique.

O novo Pure Monchique Hotel, em plena serra de Monchique, pretende trazer ao barlavento algarvio um novo conceito de hotelaria, criando uma fusão entre Serra e Mar com um novo boutique hotel que tem 22 quartos e suítes, inserido na Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort.

O espaço foi reconhecido e recomendado pelo guia Condé Nast Johansens, tendo ainda obtido a certificação de sustentabilidade Biosphere Sustainable Tourism.

Segundo os responsáveis, marca «uma nova forma de descobrir e viver o Algarve, na serra, aproveitando o nascer do sol, os amenos fins de tarde, as noites quentes de verão ou o aconchego do inverno junto à lareira no bar do hotel, sempre com a natureza verdejante como envolvente».

Miguel Velez, CEO da Unlock Boutique Hotels, entidade que gere esta unidade hoteleira, explica que «desde o primeiro momento que temos uma grande convicção do potencial existente em Monchique e que existia um profundo trabalho a fazer. O investimento feito dentro da estratégia definida pelos acionistas permitiu realizar mais um grande passo na criação de uma oferta de qualidade e que vem reforçar Monchique como um destino único e de alto nível. Sempre foi um objetivo dos acionistas renovar o agora Pure Monchique Hotel, pois é sem dúvida um produto exclusivo e que merece ter uma oferta de qualidade».

O responsável acrescenta que «sendo exclusivo no Algarve, foi objetivo dos acionistas que os hóspedes sintam as sinergias que aqui se vivem, desfrutando da beleza natural envolvente, das fantásticas águas alcalinas, assim como do conforto e de um serviço de excelência. Pretendemos continuar a apostar na qualidade e exclusividade que nos caracteriza e que faz deste hotel um espaço único, ao qual os nossos hóspedes vão querer sempre voltar».

O hotel dispõe também do Pure Bar&Restaurant, onde são servidos snacks, «pratos exclusivos» do conceito Unlocking Portuguese Flavours ou bebidas nos finais de tarde, «sempre com vistas panorâmicas para a Serra».

Os clientes poderão também beneficiar dos serviços existentes na Villa Termal, como o SPA Termal com a famosa Água de Monchique, as piscinas exteriores, os bares e o restaurante de comida tradicional.